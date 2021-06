Il prossimo 5 e 6 giugno sarà l’occasione giusta per visitare 150 giardini disseminati lungo lo Stivale. Si tratta dell’iniziativa “Appuntamento in giardino” promossa da APGI, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Ne abbiamo selezionati alcuni: ecco infatti 7 appuntamenti in giardino per scaldare il cuore e le corde dell’animo e tuffarsi in una natura incantevole.

Due tappe in Veneto

In Veneto segnaliamo il parco di oltre 3 ettari del Castello di San Pelagio a Due Carrare (PD). Qui sarà possibile respirare il profumo del rosaio, visitare il Giardino Segreto, esplorare il Brolo, la Ghiacciata, i Labirinti. Sarà inoltre possibile passeggiare lungo il viale di carpini secolari e intorno al romantico laghetto.

A Mira (VE) troviamo lo splendido giardino con annesso parco monumentale di Villa Widmann Rezzonico Foscari. Un’area di 16.000 mq ornata da statue in pietra tenera di Vicenza immerse tra tigli, cipressi e ippocastani. Le sculture in pietra richiamano dei, ninfe e amorini e tutto ciò che richiama il mondo fiabesco della classicità.

Di grande suggestione è il laghetto artificiale dove alloggiano secolari cipressi calvi acquatici. Infine da segnalare che questo giardino custodisce alcuni esemplari della Dogaressa. Si tratta di una varietà di rosa gallica ricca di petali e profumatissima, creata su misura da alcuni esperti vivaisti.

Interno Verde a Parma

A Parma il punto di riferimento è “Interno Verde Parma”, una manifestazione che offre la possibilità di esplorare i più bei giardini cittadini privati.

Un concretato di piccole oasi verdi nel centro città attraverso cui leggere la storia del capoluogo emiliano.

Un ricco ventaglio di scelte in Piemonte

Ricco e suggestivo il panel dei giardini da visitare in Piemonte; qui ne segnaliamo due su tutti.

A San Martino Alfieri (Asti) merita una visita il parco storico della Tenuta Alfieri. È un palazzo di campagna realizzato dal 1659 con annesso parco all’inglese disegnato nel 1815 da Xavier Kurten.

È presente una rara specie di abete, una quercia monumentale, faggi, tigli e querce. A tutto ciò si aggiunge il parterre formale dell’800 in siepi di bosso, dal grande disegno a ventaglio simile a quello del castello di Agliè.

A pochi km di distanza troviamo lo spettacolare parco del castello di Monticello d’Alba (Cuneo). Anch’esso progettato dall’architetto prussiano Xavier Kurten, nel 1827. Offre al visitatore un suggestivo prato all’inglese caratterizzato da un susseguirsi di viali, vialetti, fughe e prospettive e qualche specchio d’acqua.

Chiudiamo i 7 appuntamenti in giardino per scaldare il cuore e le corde dell’animo e tuffarsi in una natura incantevole

Le ultime due oasi verdi ci rimandano in Puglia.

Una prima bomboniera è La Cutura Giardino, sito a Giuggianello (LE). In un paesaggio di rocce affioranti (“cute” nel dialetto locale significa appunto pietra) sorge un giardino unico nel suo genere in tutto il Meridione per le piante succulenti (piante grasse).

Un secondo giardino botanico, Lama degli Ulivi, lo troviamo nella suggestiva Monopoli (BA). Concepito come luogo di acclimatazione per le piante mediterranee, si sviluppo lungo una “lamia”, un solco erosivo scavato nel gradino murgiano.

L’orto occupa 3 ettari e ospita un “bosco” di ulivi secolari oltre a 2.000 specie vegetali. Alcune sono autoctone e altre di origine esotica (australiana, sudamericana e africana).

