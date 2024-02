Le azioni Zignago Vetro hanno registrato una brutta performance perdendo circa il 50%. Questa debolezza arriva dopo che gli analisti di Berenberg hanno tagliato il target price a 15 € per azione dai precedenti 18,5 €. Siamo, quindi, in presenza di azioni in ribasso dopo una revisione degli analisti.

Una panoramica sulla salute del titolo

L’azienda in questione presenta numerosi punti di forza secondo gli analisti. I margini operativi sono elevati, garantendo una redditività robusta, mentre le aspettative di dividendo sono considerate favorevoli. La maggior parte degli esperti raccomanda di acquistare il titolo, evidenziando un significativo potenziale di apprezzamento rispetto al prezzo attuale. Allo stato attuale la sottovalutazione è di poco superiore al 45%.

Negli ultimi mesi, il giudizio degli analisti è migliorato, con risultati che superano le aspettative complessive. Tuttavia, ci sono anche punti deboli da considerare. Le prospettive di crescita sono tra le più deboli nel settore secondo le stime degli analisti, mentre il potenziale di aumento dell’utile per azione appare limitato. Inoltre, il valore dell’azienda rispetto ai suoi asset tangibili è considerato elevato, e le previsioni di crescita del fatturato sono state ridimensionate negli ultimi mesi. Infine, i prezzi obiettivo degli analisti variano notevolmente, rendendo difficile valutare in modo chiaro l’azienda e la sua attività.

Azioni in ribasso dopo una revisione da parte degli analisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 8 febbraio al prezzo di 12,82 € in ribasso del 4,90% rispetto alla seduta precedente.

Era dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che non si registrava un ribasso giornaliero così importante sul titolo. Tuttavia, non ancora tutto è perduto per i rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono in prossimità del supporto in area 12,72 € dove potrebbero decidersi le sorti del titolo Zignago Vetro. La mancata tenuta di questo livello, infatti, potrebbe provocare una forte accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

In caso contrario, invece, le quotazioni potrebbero rimbalzare.

