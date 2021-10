Una facile e rapida guida per capire tutti i vantaggi del nuovo Telepass Pay per Use

La partenza intelligente, per anni, è stata un must di molte delle nostre vacanze. Cercare di partire nell’orario giusto per evitare la coda in autostrada, soprattutto al casello. Uno in particolare era ed è temutissimo, quello di Melegnano, che apre le porte della Grande Milano per chi arriva dal Sud. Oppure ne segna il confine da varcare per chi la lascia per i luoghi di villeggiatura.

Alla fine degli anni Ottanta, la Società Autostrade decise di introdurre il Telepass per favorire un deflusso migliore ai caselli. In pratica, una sorta di abbonamento che faceva saltare la coda ai suoi possessori che godevano di passaggi dedicati. Privilegiati, invidiati, guardati di cattivo occhio, perché potevano evitare lunghi minuti fermi e passare subito la barriera. Chi di noi non l’ha pensato almeno una volta? Oggi la situazione è decisamente cambiata.

Moltissimi hanno deciso di sottoscrivere favorevoli abbonamenti Telepass, anche se, magari, sono viaggiatori occasionali. Di fatto si è preferito pagare una piccola cifra mensile, pur di evitare di perdere minuti preziosi quando ci si sposta in autostrada. Tuttavia, il lockdown ha fatto capire che spostandosi poco o nulla, molti utenti avrebbero perso la quota d’abbonamento mensile. Proprio per questo, si è voluta introdurre una novità che potrebbe rendere ancora più comune l’utilizzo del Telepass.

Si chiama Pay per Use e, pur essendo una dicitura inglese, è comprensibilissima anche in italiano. Ovvero, paghi quando usi. Nella sostanza, Società Autostrade offre ai propri utenti questo nuovo servizio che consentirà di pagare il canone mensile solo e soltanto se verrà utilizzato il Telepass. Attualmente, il canone è di 2,50 euro al mese per 12 mesi, diluito in quattro fatture trimestrali. Chi sceglierà la nuova formula, pagherà solamente i mesi di utilizzo, azzerando, in sostanza, i costi nei mesi di non utilizzo. In più, ci sarebbe anche la possibilità del rimborso del 50% del pedaggio in caso di disservizi stradali, o di code causate da incidenti e non risolte in un periodo di tempo prestabilito.

Come richiederlo

La procedura è molto semplice. Si può recarsi nei Punti Blu e fare tutto con l’aiuto di un addetto. Oppure accedere dal sito Internet di Telepass registrandosi online e cliccando, nella sezione offerte, su Telepass Pay per Use. Il costo di attivazione è di 10 euro, in più bisognerà pagare 5,73 euro per ricevere il famoso scatolino grigio e giallo direttamente a casa nostra.

Questa iniziativa, fanno sapere da Società Autostrade, è rivolta a invogliare i non titolari di Telepass ad abbonarsi. Questo perché, con pochi euro di attivazione, potranno poi goderne di tutti i benefici solo quando effettivamente useranno lo scatolino magico.

Ecco dunque una facile e rapida guida per capire tutti i vantaggi del nuovo Telepass Pay per Use, la nuova frontiera del viaggiare in macchina.