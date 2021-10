Ci sono delle faccende domestiche che spesso richiedono davvero molto tempo. Se pensiamo a quando dobbiamo stirare i vestiti, spesso si trasforma in una faccenda di almeno un’ora. Se poi consideriamo anche i consumi e l’utilizzo di energia per far funzionare il ferro da stiro, la voglia di prenderlo in mano non fa che calare. In pochi però sanno che esistono degli stratagemmi che ci permettono di diminuire drasticamente i capi da stirare e il tempo necessario per farlo. Oggi ci concentreremo su 3 comodi trucchi per evitare di stirare avendo sempre dei vestiti impeccabili. Si tratta semplicemente di ottenere il meglio dalle varie fasi che portano i vestiti dalla lavatrice all’armadio. Nonostante questo, saremo sorpresi di notare la differenza grazie a questi piccoli cambiamenti.

3 comodi trucchi per evitare di stirare avendo sempre dei vestiti impeccabili

Il primo suggerimento riguarda l’utilizzo di lavatrice e asciugatrice. Infatti, in pochi sanno che questi possono avere funzioni che favoriscono la stiratura. Soprattutto i macchinari più moderni ne hanno una dedicata allo “stiro facile”. Utilizzare queste funzioni può ridurre di molto i tempi necessari per stirare i nostri capi. A seconda del tessuto di cui sono fatti poi stirare potrebbe proprio non essere necessario. Ricordiamoci sempre anche di tirare subito fuori i vestiti sia dalla lavatrice che dall’asciugatrice. In questo modo il peso di ognuno di questi non peserà sulle pieghe che si formano durante la rotazione.

Nel secondo consiglio invece possiamo utilizzare il peso a nostro vantaggio. Invece di stirare abiti e lenzuola a volte possiamo usare semplicemente una scatola piena di altri oggetti o un dizionario, ad esempio. L’importante e che questo oggetto sia abbastanza pesante da creare una certa pressione sui capi piegati. In questo caso però dobbiamo fare attenzione a piegare vestiti e lenzuola con molta cura. Questo metodo può essere particolarmente conveniente proprio per tele ampie, come tende e lenzuola. Per quanto riguarda i capi spugnosi invece, possiamo avere asciugamani morbidi, assorbenti e profumati evitando questo comunissimo errore.

Ed ecco l’ultimo consiglio

L’ultimo suggerimento riguarda invece il modo in cui stendiamo i nostri capi. Se non disponiamo di asciugatrice infatti, è in questa fase che possiamo davvero tagliare i tempi della stiratura. Estraiamo subito i vestiti dalla lavatrice e prima di stenderli sbattiamoli uno a uno. Questo gesto che abbiamo sempre visto fare alle nonne serve in realtà a distendere le fibre e a ridurre quindi le pieghe. Facciamo anche attenzione alle mollette che scegliamo. Infatti, ce ne sono alcune che hanno proprio il pregio di non lasciare il segno sui vestiti. Altrimenti, possiamo semplicemente evitare di utilizzarle. In molti consigliano anche di stendere i vestiti capovolti, così da non lasciare il segno evidenti nella parte esterna.

