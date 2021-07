Tantissime persone sono letteralmente innamorate del mare. Infatti, molti non vedono l’ora che arrivi l’estate per potersi lanciare sulla propria spiaggia preferita, senza pensare più a nulla. Questa è davvero una cosa molto comune. Addirittura, in tanti neanche riescono ad aspettare l’estate e al primo giorno di sole primaverile decidono di andare a farsi un bel bagno nell’acqua salata. Ma ci sono alcuni luoghi che dovremmo scoprire se ci ritroviamo in questo tipo di descrizione e che aspettano solo noi.

Una distesa d’acqua così trasparente da potercisi specchiare e una spiaggia davvero mozzafiato

Il luogo di cui stiamo parlando si chiama Villa Verde, a Marina di Pulsano. Ai locali, però, è più nota come Baia Girasole. Questo posto ha davvero qualcosa di unico e magico. E chi ama il mare non può non farci un salto almeno una volta nella vita. Il luogo, infatti, è caratterizzato da una trasparenza delle acque unica e rara. E il paesaggio intorno rende questo piccolo angolo di costa il posto perfetto per godersi della tranquillità assieme al proprio partner o alla propria famiglia.

Una bellezza senza eguali e un relax davvero difficile da trovare, ecco cosa ci offre Villa Verde

La spiaggia di piccole dimensioni che ci troveremo davanti è contornata da scogli che danno un’atmosfera di pace al posto. Inoltre, il fondale sabbioso, possibile da vedere grazie alle acque cristalline, è tutto da scoprire. Per non parlare poi delle innumerevoli grotte sottomarine che circondano la zona e di cui potremo godere nei giorni che trascorreremo qui. Insomma, abbiamo presentato, quindi, una distesa d’acqua così trasparente da potercisi specchiare e una spiaggia davvero mozzafiato. Sicuramente molti di noi conoscono già le bellezze della zona, ma forse non avevano ancora avuto l’occasione di visitare quella di cui abbiamo appena trattato. Non c’è dubbio che questo luogo incantevole ci rapirà e ci travolgerà come non mai. E noi avremo l’opportunità di passare dei giorni diversi, tra mare, spiaggia e relax.

