Fai questi 7 passaggi e diventerai più ricco risparmiando senza fatica un sacco di soldi

Risparmiare soldi è difficile, ma può diventare anche molto semplice e anche divertente. Basta seguire i 7 suggerimenti di un rinomato pianificatore e psicologo finanziario.

La gestione del denaro non riguarda solo cifre e bilanci, ma anche la nostra mente e le emozioni che guidano le nostre decisioni finanziarie. Brad Klontz, rinomato pianificatore finanziario e psicologo della finanza, ha sviluppato 7 passaggi efficaci per aiutarti a risparmiare e raggiungere i tuoi obiettivi. Nelle prossime righe esploreremo questi passaggi e forniremo esempi pratici per aiutarti a trasformare la tua relazione con il denaro.

Fai questi 7 passaggi e risparmierai facilmente un sacco di soldi

Inizia con la scelta di 3 obiettivi finanziari. Inizia identificando tre obiettivi chiari e specifici. Potrebbero essere, per esempio, risparmiare per una vacanza, per un’auto nuova o un fondo di emergenza. Assicurati che siano realistici e sfidanti.

Studia ogni obiettivo e assicurati che sia entusiasmante. Non basta solo scrivere gli obiettivi; devi anche sentirli. Immagina come sarà raggiungere ciascuno di essi. Se un obiettivo non ti appassiona, riformulalo finché non ti farà appassionare. Per esempio, risparmiare 700 euro per una vacanza di Natale in Lapponia. Questo sì, è un obiettivo motivante!

Dai un nome al tuo obiettivo con qualcosa di specifico che susciti eccitazione. Piuttosto che chiamare il tuo obiettivo fondo vacanze, scegli un nome emozionante. Per esempio, fondo per una maggiore libertà finanziaria, oppure fondo per comprare un’auto nuova ecc. Questo rende l’obiettivo più tangibile e coinvolgente. Inoltre, dai una scadenza ai tuoi obiettivi finanziari, specifica quando vuoi raggiungere ciascun obiettivo.

Passa all’azione

Adesso che hai chiaro per cosa vuoi risparmiare, immagina il tuo obiettivo come in un film. Crea un’immagine di te che hai raggiunto l’obiettivo, mentre ti stai godendo il frutto del risparmio. Visualizzalo come se fosse già successo. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato e motivato.

Crea dei conti risparmio, meglio se conti deposito e organizza i tuoi risparmi in sottoconti specifici. Ad esempio, un conto per la vacanza, uno per l’auto e uno per l’emergenza. I conti deposito offrono interessi migliori e ti aiutano a separare i soldi. Infine, rendi automatici i trasferimenti di denaro dal tuo conto corrente al tuo conto deposito-risparmio. Imposta trasferimenti automatici mensili, in questo modo, risparmi senza nemmeno pensarci.