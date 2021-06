Un monumento a chi ha inventato il pancarrè. E, statua subito a fianco, a chi ha inventato il toast. Eh, sì, perché genitori e nonni potrebbero davvero finanziare questa spesa che salva spesso dagli attacchi di fame dei bambini. Nella sua semplicità il toast è uno di quegli spuntini senza tempo. Anzi, ricorderanno sicuramente i nostri Lettori più anziani che, una volta al bar c’era il toast e il toast. Ci sognavamo i mille tramezzini, panini, aperisnacks e via dicendo di adesso. Eppure, il toast continua a cavalcare l’onda del successo. Ma, se vogliamo qualcosa di diverso, ecco svelati tutti i segreti per far diventare un semplicissimo toast uno spuntino da leccarsi i baffi con tutti i passaggi e gli ingredienti perfetti.

Pancarrè o pane per sandwich?

Il toast migliore viene col pancarrè o col pane per sandwich? Tradizione europea o americana? Nella realtà poco importa, anche se la ricetta originale, nella sua semplicità, prevede il primo tipo. L’importante è che il pane sia di qualità e, una volta aperto, sia mantenuto correttamente. Il che significa in frigo o nella dispensa? Dipende da casa nostra e dalle nostre abitudini. Adesso che c’è caldo e il pane rischia la muffa, se lo manteniamo nella dispensa ben chiuso e senza aria, dobbiamo però consumarlo entro pochi giorni. Se lo teniamo in frigo, non c’è il rischio muffe, ma il pane ovviamente si indurisce.

L’importanza della farcitura

Capitolo due: la farcitura. Se facciamo il classico toast con formaggio e prosciutto cotto, ricordiamo che la regola di base è: l’affettato racchiuso tra due fettine di formaggio.

Sottiletta o formaggio che fonde? A noi la scelta, ma gli esperti consiglierebbero il Fontina o similare. Scegliendo comunque un formaggio saporito, ma che non porti via il sapore del prosciutto.

Attenzione alla cottura

E siamo finalmente giunti alla fine della preparazione: la cottura. Il toast perfetto è quello che scrocchia quando lo mordiamo. Se vogliamo avvicinarci al toast del bar, le piastre di cottura devono essere pulite e perfettamente equilibrate nel calore. Se lo mettiamo nel tostapane, mettiamoci il cuore in pace che del formaggio colerà un po’ ovunque. Ecco svelati tutti i segreti per far diventare un semplicissimo toast uno spuntino da leccarsi i baffi con tutti i passaggi e gli ingredienti perfetti.

