Tutti noi utilizziamo il cellulare più volte al giorno. Questa ormai è diventata la normalità. Ma, a causa di un uso eccessivo dei telefoni, possono sorgere dei problemi. Uno di questi è una dipendenza da questo apparecchio. Infatti, non tutti sono capaci di controllarsi. E usano lo smartphone addirittura ogni 5 minuti nel corso della giornata, standovi incollati senza neanche rendersene conto. Ed ecco una bruttissima sorpresa attende tutti coloro che usano il cellulare in questo modo. Uno studio ha dimostrato che questo può rappresentare un aspetto davvero negativo nella nostra vita. Vediamo allora più nel dettaglio cosa dicono i ricercatori.

Lo studio che ci dice se siamo dipendenti dal nostro cellulare

Portiamo alla luce uno studio davvero interessante realizzato dalla London School of Economics and Political Science (LSE). I ricercatori hanno coinvolto 37 partecipanti tra i 18 e i 30 anni e hanno filmato le loro abitudini con il cellulare. Ciò che hanno visto è che, in 200 ore di filmato, i volontari avevano compiuto ben 1130 interazioni uniche con il telefono. E gli stessi partecipanti sono rimasti sbalorditi dall’utilizzo smodato che facevano del cellulare. Questa è stata chiamata dai ricercatori dipendenza da smartphone. Gli utenti, infatti, sembra siano talmente assuefatti dall’utilizzo del cellulare, che ormai ne rimangono incollati senza neanche rendersene conto.

Le conclusioni del Professor Lahlou che ha portato avanti questa ricerca

Il Professor Lahlou Saadi, che ha partecipato alla ricerca, ha evidenziato dei punti davvero fondamentali, cui dovremmo tutti fare attenzione. Infatti, studiando i risultati dello studio, è stato evidente, per lui, vedere come la società ormai crea una dipendenza inconscia dalla tecnologia. E il problema è soprattutto che questo coinvolgerà in particolar modo le generazioni future. Si tratta di una dipendenza che crea uno scompenso enorme in ogni ambito della vita. Quindi dovremmo sempre cercare di limitare l’utilizzo della tecnologia. Questo non vuol dire eliminare telefoni e computer ovviamente, ma semplicemente utilizzarli con coscienza.

