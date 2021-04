Pasqua è in arrivo, e ormai mancano pochi giorni. Nonostante quest’anno, come anche lo scorso, i festeggiamenti saranno certamente diversi, si tratta sempre di un giorno sacro per molti. È un momento di incontro con la propria spiritualità. È una giornata in cui si celebra uno degli avvenimenti più importanti per i cristiani, che è proprio la resurrezione di Gesù. Ma non tutti sembrano rispettare questo momento così delicato per alcuni. Ci sono, infatti, alcuni malintenzionati che ogni anno tentano di sfruttare la festività per estorcere denaro a delle vittime. Per questo motivo, dobbiamo fare attenzione al messaggio truffa di Pasqua che sta già ingannando tutti e che lo ha fatto anche in passato.

Il primo messaggio che potremmo ricevere

Per prima cosa, occhio ai messaggi di auguri per Pasqua da numeri sconosciuti. Queste cartoline d’auguri, che sembrano così cordiali e carine, in realtà sono un tentativo bello e buono di phishing. Possono arrivare anche sotto forma di mail, perciò facciamo attenzione a tutti i canali di comunicazione. In questo caso, i criminali ci faranno aprire delle immagini che apporteranno dei virus sul nostro computer o sul nostro cellulare.

Attenzione anche ai meme

Oltre alle cartoline di auguri, dobbiamo tenere d’occhio anche i meme che ci arriveranno. Cuccioli di agnello, colombe e quant’altro sono immagini bellissime da vedere il giorno di Pasqua. Ma non quando sono usati come mezzi per truffarci! Anche questi, infatti, ci porteranno ad aprire link che apporteranno virus e infezioni ai nostri dispositivi.

Ecco come possiamo proteggerci

Per evitare qualsiasi tipo di inganno, cerchiamo di fare attenzione a chi ci invia messaggi e auguri durante questi giorni. Fidiamoci solo dei contatti che conosciamo. Rispondiamo ad amici e familiari, senza farci ingannare da persone malintenzionate. Facciamo quindi fare attenzione al messaggio truffa di Pasqua che sta già ingannando tutti e non cadiamo in trappole che rovinerebbero un giorno così bello e importante.

