Si è sempre alla ricerca di un piatto semplice e veloce da cucinare. Ma senza rinunciare al gusto. Con questa ricetta semplicissima si può portare in tavola un piatto gustoso, senza troppi sforzi.

Un delizioso secondo piatto di pesce ricco di gusto pronto in 10 minuti

L’ingrediente principale di questo secondo piatto è il salmone. Ricco di omega 3, fa molto bene al cuore. Grazie alle sue proprietà riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Diversi sono ormai gli studi che hanno provato che riduce anche il rischio di trombosi. Quindi, un motivo in più per consumare questo delizioso pesce.

Ingredienti per 2 persone

220gr circa di filetti di salmone;

mezzo spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

rosmarino;

salvia;

alloro;

sale q.b.

Procedimento

Questa ricetta è semplicissima. Tutto ciò che dovremo fare è pulire il salmone e privarlo di eventuali lische. Ora prendiamo tutte le erbe aromatiche e le tritiamo finemente. Si può aggiungere anche la maggiorana ad esempio. O sostituire l’alloro con l’origano, se non ci piace. L’importante è che siano ben tritate. A questo scopo si può usare un coltello o un mixer tritatutto. Tagliamo anche l’aglio, meglio in pezzi più grandi così sarà facile da rimuovere.

Dopodiché prendiamo un foglio di alluminio abbastanza grande. Disponiamo al centro il nostro filetto di salmone. Prendiamo il mix di erbe aromatiche. Le cospargiamo coprendo tutta la polpa del salmone. Le massaggiamo con le mani per farle aderire bene. E infine mettiamo giusto un pizzico di sale. Richiudiamo il foglio in un pacchettino. Controlliamo che sia ben chiuso così i succhi non fuoriusciranno.

Ora passiamo alla cottura. Prendiamo una padella antiaderente e disponiamoci i nostri pacchettini. Quando sarà ben calda la copriamo con un coperchio, aggiungendo un filo di acqua. A fiamma media cuciniamo il tutto per 10 minuti. 5 minuti su un lato, e 5 minuti sull’altro. E il piatto è pronto.

Apriamo i sacchettini su un piatto, lasciando il cartoccio. Versiamo un filo d’olio, e se ci piace serviamo con una fettina di limone.

Ed ecco un delizioso secondo piatto di pesce ricco di gusto pronto in 10 minuti. Questo piatto è anche molto leggero perché non richiede l’uso di olio per la cottura. Adatto anche a chi è a dieta e vuole mangiare qualcosa di gustoso.

