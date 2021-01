Utilizzare la lavastoviglie fa risparmiare molto tempo. Soprattutto se si hanno da fare dei carichi belli pesanti. È infatti una fedele compagna delle grandi occasioni, dei pranzi e delle cene di famiglia. Ma anche degli aperitivi fra amici.

Bisogna stare attenti però a salvaguardarne adeguatamente il funzionamento. Infatti non mantenere un alto standard di pulizia porterebbe alla formazione di fastidiose muffe. E queste potrebbero risultare anti-igieniche e anche sgradevoli per il nostro intestino.

Per prevenire questa spiacevole situazione, oggi parliamo di come pulire la lavastoviglie con prodotti totalmente naturali e anallergici.

L’aceto

Questo ingrediente è comodo, economico ed è sicuramente presente in tutte le cucine d’Italia. È particolarmente indicato per la pulizia, ma diventa un prezioso alleato quando si tratta di rimuovere il calcare. A tale scopo bisogna prendere un panno e versarci sopra questo liquido fino a farlo impregnare. Una volta completato questo passaggio, basta adagiarlo sulla parte che presenta lo sporco. E quindi lasciarlo agire per una decina di minuti.

Il bicarbonato

Se il nostro elettrodomestico comincia ad avere un po’ di anni, è il caso di prestare la dovuta attenzione alle guarnizioni.

L’ideale per pulirle è il bicarbonato di sodio. Questo va miscelato con l’acqua fino a creare la consistenza di una pastella. A questo punto è solo necessario spalmarlo nelle aree interessate. E quindi sfregare bene fino a che non risulteranno igienizzate.

Il limone

Questo frutto è perfetto soprattutto per l’igiene della parte esterna. Basta spremere il succo con uno spremiagrumi e filtrarlo adeguatamente. A questo punto si tratta di miscelarlo con dell’acqua. E quindi passare un panno intriso di questo composto sull’area da pulire.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente come pulire la lavastoviglie con prodotti totalmente naturali e anallergici. Consigliamo di leggere anche questa utile analisi al riguardo: “Utilizzare la lavastoviglie è più ecologico e più economico del lavaggio a mano, ecco perché”.