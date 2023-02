Un trucchetto per il computer che conoscono in pochi, ma è utile per tutti: ecco come applicarlo

Un trucchetto per il computer che conoscono in pochi-proiezionidiborsa.it

In molti usano il computer, ma non tutti conoscono procedure che sono in grado di velocizzare operazioni che si fanno con una certa costanza. Ecco un esempio che non sarà sconosciuto a tutti, ma che per molti potrebbe essere una cosa non nota

Il mouse è uno strumento essenziale per chi usa il computer. Lo è per chiunque ne faccia un uso dedicato allo studio, al lavoro e persino al gioco. Aiuta in molte operazioni.

Tuttavia, in alcuni casi muoverlo e cliccare in seguito può rappresentare un’operazione più macchinosa rispetto ad altre. Ad esempio in confronto a quelle che sono le diverse scorciatoie che si possono percorrere con la sola tastiera. Ed ecco un esempio che chiarisce questo concetto.

Un trucchetto per il computer che potrebbe tornare utile a tanti

Quando si è in un ufficio o a casa e si deve lasciare momentaneamente la postazione in molti bloccano il sistema operativo. Si fa riferimento, in particolare, a chi ha un sistema con Windows e fa sì che le applicazioni lascino spazio ad una schermata di blocco.

Quella per intendersi in cui viene fuori il nome utente e la richiesta di password o di impronta digitale per i pc di ultima generazione. Per arrivarci è necessario premere “Start” e poi cercare la funzione “Blocca”.

Questi passaggi richiedono qualche secondo. Non tanti, ma c’è un modo per risparmiarli. Ciò si può fare con una particolare combinazione della tastiera, premendo contemporaneamente due tasti.

In cosa consiste la procedura alternativa? In una combinazione di tasti

Basta, infatti, ricercare in basso a sinistra il tasto Windows. Quello, per intendersi, che ha il logo del sistema operativo. In maniera simultanea bisognerà schiacciare anche il tasto “L”. Si attiverà, di fatto, la schermata di blocco senza compiere i passaggi descritti con l’ausilio del mouse. Basterà meno di un secondo.

Questa procedura può rappresentare un modo per agevolare un’operazione che magari si compie più volte nell’arco di una giornata.

Esistono anche altre scorciatoie

Lo si può considerare un trucchetto per il computer e il suo uso quotidiano, anche se potrebbe non essere sconosciuto a tutti. Occorre, però, ricordare che il pc rappresenta un oggetto che tanti utilizzano nel quotidiano, ma non tutti hanno una conoscenza delle tante scorciatoie disponibili.

Anche perché quella per bloccare il sistema non è l’unica. C’è, ad esempio, una combinazione per favorire l’inserimento delle emoticons nei testi. Così come esistono altre procedure con cui, attraverso la pressione di due tasti sulla tastiera, si riesce a velocizzare delle operazioni che si fanno con una certa costanza.