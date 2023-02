Tutti usano il computer, pochissimi conoscono questa procedura di cui tutti potrebbero avere bisogno

Per lavoro, per studio o semplicemente per passare del tempo libero. L’utilizzo del computer è una consuetudine della quotidianità di tantissime persone. Tuttavia, moltissimi potrebbero non essere a conoscenza di procedure che, prima o poi, potrebbero essere necessarie. Ecco un esempio.

Non è un mistero che l’alta diffusione di smartphone e tablet abbia un po’ focalizzato l’attenzione su questi dispositivi. Quantomeno per quel che riguarda l’utilizzo nella quotidianità. Difficilmente, però, un telefono è in grado di raggiungere lo stesso livello di produttività di un computer.

Tutti usano il computer, anche per le app che originariamente erano solo per telefono

Sono in tanti che, soprattutto per lavorare, non riescono a fare a meno del proprio pc. Nel corso del tempo e per questioni di comodità si sono moltiplicate persino le applicazione nate per gli smartphone e che oggi sono fruibili da computer.

Il caso che maggiormente rende l’idea è sicuramente WhatsApp. Oggi è un vero e proprio strumento di lavoro, in cui tra colleghi ci si scambia anche dei documenti, di file o delle immagini

Risulta però un dato oggettivo il fatto che il telefono abbia funzioni più intuitive per certi aspetti. Un esempio? Inserire delle emoticons all’interno di un messaggio è decisamente più semplice. Praticamente tutti sanno come si fa.

Ecco cosa accade con una semplice combinazione di tasti

Ma, usando WhatsApp, Facebook o Telegram dal computer, come si possono inviare le emoticon? La prima risposta è che effettivamente le applicazioni spesso hanno un sistema che, attraverso il mouse o il puntatore, consente di inviarle.

Chi, però, volesse velocizzare l’operazione con cui si inviano le cosiddette faccine, farebbe bene a provare questa procedura.

La può utilizzare chiunque abbia un computer Windows. Quello che deve fare è ricercare sulla propria tastiera proprio il tasto Windows, collocato in basso a sinistra. Quello che ha il logo del sistema operativo.

Basterà tenerlo premuto e contemporaneamente schiacciare il tasto con cui si mette il punto.

Praticamente in qualsiasi finestra in cui si può scrivere qualcosa, si aprirà uno specchietto con tutte le emoji.

Tra l’altro senza utilizzare il mouse si potrà selezionare quella che si vuole inserire muovendosi con le frecce direzionali. Una volta selezionata quella da inserire, basterà premere invio affinché questa venga collocata nel campo di testo in cui si sta operando.

Quando è utile questa funzione

La funzione tornerà, ovviamente molto utile nel caso in cui si stia chattando o anche si sta scrivendo un post sui social network.

Anche se, perciò, tutti usano il computer, molti potrebbero non conoscere questa tipologia di procedure. Non è l’unica, tenuto conto che spesso basta premere due tasti sulla tastiera per accedere a funzioni particolarmente comode.