Il segnale generato a ridosso del setup del 17 febbraio potrebbe essere quello di inizio di una nuova fase rialzista. Gli indici azionari americani sembrano pronti al rialzo e a salire fino al 6 marzo. Da oggi a quest’ultima data potrebbe assistersi a esplosioni di momentum prima di una fase ribassista che potrebbe durare un mese. Nel breve (ma anche nel lungo termine) ci sono azioni a Wall Street sottovalutate e pronte a salire.

Nelle ultime tre settimane gli indici americani si sono mossi sostanzialmente in laterale, e ora potrebbero tentare nuovi allungi del 3/4% fino al 6 marzo. In un contesto del genere, se si verificherà, si potrebbe assistere a rialzi interessanti per molte azioni.

Stiamo monitorando con attenzione, Bank of America, Amazon e Cisco Systems.

3 azioni a Wall Street sottovalutate e pronte a salire nel breve ma anche lungo termine

Bank of America, ultimo prezzo a 35,35 $. Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 32,85 e il massimo a 37. Il 17 febbraio potrebbe aver rappresentato un punto di ripartenza del rialzo. Nelle ultime settimane i prezzi si sono appoggiati diverse volte a ridosso della media a mobile a 200 settimane. Il supporto che manterrà il rialzo per le prossime 3 settimane è posto in area 33,75. Il primo obiettivo al rialzo è in area 37 e poi 38,38. I nostri oscillatori sono tutti orientati al rialzo, e se la view si rivelerà corretta settimana prossima sarà di allungo rialzista. Gli analisti consigliano Bank of America (26 giudizi) con target a 40,49 $.

Amazon, ultimo prezzo a 97,20 $. Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 81,43 e il massimo a 114. Nelle ultime settimane i prezzi si sono appoggiati diverse volte a ridosso della media a mobile a 400 settimane, mentre la media a 200 è fortemente rimasta orientata al rialzo. Il supporto che manterrà il rialzo per le prossime 3 settimane è posto in area 91,52. Il primo obiettivo al rialzo è in area 109 $. I nostri oscillatori sono tutti orientati al rialzo, e se la view si rivelerà corretta settimana prossima sarà di allungo rialzista. Gli analisti consigliano Amazon (52 giudizi) con target a 136,86 $.

Il segnale della scorsa settimana è stato di slancio rialzista

Cisco Systems, ultimo prezzo a 50,77 $. Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 45,67 e il massimo a 51,74.Nelle ultime settimane i prezzi si sono appoggiati diverse volte a ridosso della media a mobile a 200 settimane. Quella a 400 e 600 sono orientate saldamente al rialzo. Il supporto che manterrà il rialzo per le prossime 3 settimane è posto in area 47,18. Il primo obiettivo al rialzo è in area 53,45 e poi 55,78. I nostri oscillatori sono tutti orientati al rialzo, e se la view si rivelerà corretta settimana prossima sarà di allungo rialzista. Gli analisti consigliano Cisco Systems (26 giudizi) con target a 56,50 $.

