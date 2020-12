Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Spesso si ha esigenza di dovere investire un capitale per un breve periodo di tempo. Magari una cifra anche non particolarmente elevata, ma comunque importante. In questo articolo indichiamo due soluzioni per impiegare 10/20mila euro a 1 anno.

Chi ha tra 10mila e 20mila euro e vuole investire con un orizzonte a 12 mesi ha queste soluzioni

Chi ha un capitale non particolarmente elevato, tendenzialmente preferisce mantenere i soldi sul corrente per 2 motivi. Perché non sa come impiegare il denaro e perché comunque pensa che la modesta cifra non offra grandi opportunità di guadagno.

Se poi l’orizzonte temporale è limitato, a maggiore ragione si tende a mantenere i risparmi sul conto corrente. Ma chi ha tra 10mila e 20mila euro e vuole investire con un orizzonte a 12 mesi ha queste soluzioni.

La soluzione del libretto postale Supersmart

La prima riguarda l’investimento con le Poste. Strumenti garantiti dallo Stato, quindi abbastanza sicuri. La seconda alternativa sono i conti di deposito. Conti correnti particolari offerti da alcune banche. Vincolando il capitale su quel conto per un certo periodo, si ottengono rendimenti superiore alla media del mercato.

Vediamo più in dettaglio quanto si può ricavare investendo 20mila euro su un libretto postale per 12 mesi. Dato il limitato orizzonte temporale, uno strumento può essere il Libretto Supersmart 360 giorni. Il rendimento offerto è dello 0,40% annuo lordo. Investendo 20mila euro oggi, tra un anno si otterranno 58 euro di interessi netti.

La soluzione del conto di deposito

L’alternativa è puntare su uno conto di deposito. Cercando su un motore di ricerca sul web, è facile trovare le banche che offrono questo servizio e i rendimenti che danno.

Facciamo una simulazione con uno dei conti di deposito che offre i rendimenti maggiori. Investendo 20mila euro e lasciandoli vincolati per 12 mesi, si può arrivare ad avere un ritorno di 110 euro in un anno.

Attenzione, quando parliamo di vincolo, non significa che i soldi non possono essere toccati. In caso di necessità, sia per il libretto Smart che per i conti di deposito, si può sempre prelevare il denaro investito. Ma se lo si disinveste prima, si avrà, ovviamente, un rendimento ridotto.

