Taglieranno i tassi? Impatto sui mercati azionari

Sembrerebbe che le Banche centrali siano propense a tagliare i tassi anche s eoggi al BCE li ha lasciati invariati L’inflazione sembrerebbe rientrare, l’economia rallentare e quindi l’attuale tasso di interesse (4,5% BCE e 5,25%/5,50% FED) non sarebbe giustificato da queste dinamiche. Taglieranno i tassi nel corso del 2024? Quale impatto nelle serie storiche queste decisioni hanno avuto sui mercati azionari.

Cosa fa decidere le Banche centrali?

I motivi sono essenzialmente i seguenti:

stimolazione o freno all’economia;

controllo della valuta

stabilità finanziaria;

sostenere l’occupazione;

reazione a eventi economici.

In sintesi, le Banche centrali fanno leva sui tassi di interesse per raggiungere un equilibrio tra inflazione, attività economica, stabilità finanziaria e occupazione: Questo per mantenere un ambiente economico stabile e senza eccessi.

Siamo andato a leggere le serie storiche ed abbaimo notato quanto segue:

quando c’è stato il primo rialzo dei tassi i mercati avevano già segnato spesso un bottom rilevante;

quando c’è stato il primo taglio dei tassi i mercati avevano già segnato spesso un top rilevante.

Il taglio dei tassi preventivato porterà scossoni ribassisti sui mercati? La storia sembrerebbe dire questo.

Taglieranno i tassi? I mercati azionari di breve termine

Le Borse analizzate in questa rubrica hanno chiuso la seduta di contrattazione del 24 gennaio ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.005

Eurostoxx Future

4.585

Ftse Mib Future

30.503

S&P500

4.868,55.

Come scritto nei giorni precedenti, la partita potrebbe chiudersi domani intorno ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.928

Eurostoxx Future

4.527

Ftse Mib Future

30.724

S&P500

4.689.

Siamo in un momento che sembrerebbe decisivo. Le nostre previsioni annuali da ora in poi proiettano una fase ribassista di breve termine, vedremo poi se la tendenza dei prezzi confermerà o meno. Frattanto il Vix si muove intorno ai minimi ma si iniziano a segnalare delle divergenze rialziste (i mercati potrebbero quindi scendere?). Quello che accadrà da ora in poi probabilmente dispiegherà effetti fino al mese di marzo.

Vedremo cosa accadrà e lo leggeremo dai grafici. Il resto, quello che pensiamo possa accadere “lascia il tempo che trova”. Leggeremo i prezzi e i loro pattern e ci accoderemo ad essi.

