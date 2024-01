Buzzi è un titolo azionario che ha superato i massimi storici e non arresta la sua corsa al rialzo. Quali potrebbero essere i punti di inversione più probabili? Incominciamo con le raccomandazioni degli analisti che sono molto positivi sul futuro del titolo.

La view degli analisti

Diversi broker di rilievo hanno emesso giudizi positivi, e il consenso di Bloomberg mostra 12 raccomandazioni di acquisto, 5 di mantenimento e nessuna di vendita, con un target price medio di 33,80 euro.

Banca Akros ha aumentato il prezzo obiettivo su Buzzi da 30 € a 33 €, mantenendo la raccomandazione neutrale. La banca si aspetta risultati solidi per il 2023, con previsioni per il quarto trimestre in linea con i trend recenti. Le stime per il 2024-2025 sono state riviste al rialzo, con un aumento dell’1,2% sui ricavi e incrementi rispettivi dell’11% e del 13,4% sull’Ebitda adjusted.

Equita Sim recentemente ha innalzato il prezzo obiettivo del 18% a 40 €, mantenendo la raccomandazione “buy”. Gli analisti si aspettano un quarto trimestre favorevole e hanno migliorato le stime per il 2024, prospettando che Buzzi possa replicare i risultati del 2023 con una valutazione che si attesta al di sotto del minimo storico.

Anche Berenberg, nello stesso periodo, ha promosso il rating di Buzzi da “hold” a “buy”, elevando il target price da 31 € a 37 €.

Un titolo azionario che ha superato i massimi storici e non arresta la sua corsa al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 21 novembre a quota 27,68 €, in rialzo del 2,67% rispetto alla seduta precedente.

Dopo una lunga rincorsa caratterizzata da massimi e minimi crescenti, le quotazioni hanno rotto i massimi storici e stanno accelerando al rialzo supportate dall’incrocio rialzista delle medie. A questo punto lo scenario più probabile è quello mostrato in figura.

Solo una chiusura giornaliera sotto i 30 € potrebbe mettere in difficoltà i rialzisti e determinare un’inversione al ribasso.

