Le migliori destinazioni del 2024 per rapporto qualità prezzo e le città europee più economiche 

Le migliori destinazioni del 2024 per rapporto qualità prezzo-Foto da pixabay.com

Scopri tutte le offerte più incredibili per il prossimo viaggio con tutta la famiglia.

I prossimi ponti previsti dal calendario fanno immediatamente salire la voglia di staccare da tutto e tutti e prenotare un bel viaggio.

Del resto, basta cominciare a sbirciare i vari siti di voli e simili per accorgersi che sono già attive molte interessanti offerte.

Naturalmente, vietato essere indecisi: per beneficiare di queste promozioni bisogna cogliere l’affare non appena si presenta l’occasione.

Ma come orientarsi tra migliaia di mete tutte ugualmente intriganti? Ci pensano alcune piattaforme di viaggi a sciogliere ogni dubbio.

Ecco il recap delle migliori destinazioni del 2024 per rapporto qualità prezzo o per altri meriti come la sostenibilità e il tipo di esperienza offerta.

Un’italiana in classifica

Il primo Paese premiato dagli esperti di viaggi è la Mongolia, che si distingue tanto per il contesto naturalistico, quanto per l’aspetto culinario e avventuroso.

Segue la Spagna, premiata per l’impegno sul fronte sostenibilità legato sia alla promozione dei viaggi fuori stagione sia all’espansione delle fonti di energia rinnovabile.

E a proposito di maggiore attenzione verso la natura, ecco spuntare in classifica una regione italiana: la Toscana.

Espressione della slow life grazie ai numerosi sentieri escursionistici e alle prelibatezze enogastronomiche, guadagna un posto di tutto rispetto nella top ten.

Meritano attenzione anche l’area del Midwest e la Normandia visto il buon equilibrio tra la qualità dell’offerta e i relativi prezzi.

Altre regioni da segnalare sono poi quella di Saalfelden Leogang in Austria, il Donegal in Irlanda e l’estremo nord della Scozia.

Le migliori destinazioni del 2024 per rapporto qualità prezzo e le città in cui si spende meno

Ma volendo si può essere ancora più specifici e rintracciare quelle che sono le città europee che meglio bilanciano il costo della vita.

In altre parole, le città più economiche facendo una stima dei prezzi medi degli alloggi, dei trasporti, del cibo e delle attrazioni.

Tantissime le destinazioni dell’Est Europa tra cui scegliere: Atene, Budapest, Belgrado, Sofia, Bratislava, Lubiana e Bratislava.

Altre città da segnalare sono poi Riga e La Valletta mentre chiudiamo con una menzione speciale per Porto.

Gli appartamenti nel centro città sono spesso più convenienti dei classici hotel, senza contare l’ampio numero di attrazioni gratuite.

Tra queste, i Giardini del Calcio de Cristal, i concerti alla Casa da Musica, il mercato di Bolhao e il Quartiere delle Arti.