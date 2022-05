Insetti, moscerini, residui di erba, terra. Questi sono solo alcuni dei problemi che vanno a sporcare i pavimenti nella stagione calda. Oltre, ovviamente, a macchie di altro tipo e alle famigerate briciole, che poi attirano le formiche.

Sappiamo che ci sono pavimenti in cui tutto questo è attenuato dal materiale con cui sono fatti. Pensiamo al parquet o al grès porcellanato o al cotto. Alcuni tipi di piastrelle, invece, specie quelle di colore chiaro, sortiscono l’effetto opposto. Ovvero, i pavimenti sembrano già non essere lindi, neppure cinque minuti dopo essere stati lavati. Questo crea inevitabile sconforto in chi non è capace di chiudere il classico occhio, per non vedere.

Pensiamo poi a chi vive in case con giardino, magari costretto a fare dentro-fuori più volte nel corso della giornata. Si può attrezzare cambiando ciabatte ogni volta. Può avere zerbini ovunque, essere ligio, ma se ha delle piastrelle di un certo tipo, non riuscirà mai a cancellare il problema.

Quello delle fughe, invece, è meno sentito. O meglio, con una pulizia adeguata si cerca di emendare e difficilmente diventeranno nere, se non con il passare del tempo. Di conseguenza, a meno di sporcizia di un certo livello, è più facile chiudere un occhio. Spesso anche due.

Tuttavia, esiste un rimedio molto efficace che si può tranquillamente utilizzare anche nella classica pulizia settimanale. Un prodotto che, ormai, è diventato di uso comune, perché legato a un elettrodomestico divenuto indispensabile nelle case di diversi italiani. Stiamo parlando della lavastoviglie.

Un semplice prodotto che abbiamo in cucina potrebbe aiutarci a pulire i pavimenti e a smacchiare le fughe delle piastrelle

Sappiamo come la pastiglia usata all’inizio del processo sia utile anche per risolvere anche altri problemi in casa. Un suo alleato, all’interno dell’elettrodomestico più prezioso della nostra cucina, è il brillantante. Nomen omen, si potrebbe tranquillamente dire. Ovvero, il nome dice già tutto di cosa sia e di quali sarebbero le sue qualità.

Ecco, questo prodotto può essere molto efficace su altre superfici. Il vetro, primariamente, ma non solo. Esso contiene acqua e alcol. È proprio quest’ultimo che andrebbe ad agire maggiormente per accendere e ridare nuova luce alle superfici con cui entra in contatto. Di conseguenza, anche i pavimenti. Sgrassa, disinfetta, pulisce e fa risplendere.

Sarà sufficiente versarne tre cucchiai abbondanti in mezzo secchio di acqua. Immergere l’apposito panno, strizzarlo bene per poi passarlo sul pavimento. In questo modo, oltre a pulirlo, lo farà risplendere.

Per le fughe, invece, basterà prendere il classico spruzzino, riempirlo di acqua, sempre tiepida, aggiungerne un paio di cucchiaini e poi andare a nebulizzare. Lasciare agire per circa un quarto d’ora, per poi andare a rimuovere con una spugna umida.

Di conseguenza, si consiglia prima di agire sulle fughe e, successivamente, dedicarsi ai pavimenti. Se lo dovessimo fare una volta a settimana, avremmo un risultato ottimo e costante nel tempo.

Un semplice prodotto che abbiamo in cucina potrebbe davvero risolvere uno dei tanti problemi casalinghi. Il brillantante farà risplendere anche i pavimenti più sporchevoli e, per qualche giorno, forse, ci eviterà di chiudere un occhio.

