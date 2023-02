Un San Valentino romanticissimo in queste 3 mete che stupiranno il partner e non è la solita Parigi

Come da tradizione, a San Valentino si regalano cioccolatini e rose rosse. Ma perché non stupire la propria amata con un bel viaggetto. In questo articolo vi proponiamo alcune mete per nulla scontate ma comunque molto romantiche e ricche di attrazioni.

San Valentino è ormai alle porte. Mancano pochi giorni alla festa degli innamorati. Come da tradizione, molte coppie festeggeranno la sera del 14 febbraio a cena al ristorante e si porteranno alla amata un fascio di rose rosse, una scatola di cioccolatini e magari un tenero peluche. Ma tutte queste cose sono ormai più che scontate e non stupiscono più nessuno.

Perché non approfittare allora della festa degli innamorati per organizzare un bel weekend? Anche in questo caso, però, dimentichiamo la scontatissima Parigi! Ci sono molte mete alternative ben più economiche e pronte per essere scoperte. Pronti per partire?

Trascorrerete un San Valentino romanticissimo in queste 3 mete

Visto che siamo in pieno inverno, partiamo da qualche meta che regala un clima mite. A pochi chilometri dal confine italiano c’è Nizza, una delle località più rinomate della Costa Azzurra. Visto che a Nizza il sole splende quasi sempre, approfittate di una bella passeggiata lungo Promenade Anglais. Da un lato ammirerete il mare blu e dall’altro gli edifici in stile Belle Époque. Sarà poi un piacere perdersi tra le stradine acciottolate della Vieux Nice, ammirando le tradizionali case dai tetti rossi e assaporando, cammin facendo, una fetta di socca o un saporitissimo pan bagnat acquistati nel tradizionale mercato di Cours Saleya.

Porec

Spostiamoci ora verso l’altro confine italiano. Andiamo in Croazia e, più precisamente, in Istria. Porec (Parenzo), in estate viene presa d’assalto per le vacanze di mare, ma è un peccato non visitare questa incantevole cittadina che conserva tesori inestimabili. Il fiore all’occhiello di Porec è la Basilica Eufrasiana. Una chiesa paleocristiana del VI secolo, con battistero e torre campanaria in stile bizantino. Al suo interno conserva pregiati mosaici. La Croazia è nota anche per i centri benessere e le Spa. Un’idea per coniugare visite culturali a qualche coccola rilassante da condividere in coppia.

Siviglia

Clima soleggiato anche a Siviglia, in Andalusia. La meta ideale per gli amanti delle architetture arabeggianti. Oltre ad essere la più grande della Spagna, la Cattedrale di Siviglia è una delle più grandi chiese gotiche del Mondo occidentale. Sulla Giralda, il campanile ex minareto, si può salire fino in cima per ammirare la città dall’alto. Tra i giardini dell’Alcazar sembrerà di essere catapultati in Marocco. Assolutamente da visitare il Barrio de Santa Cruz, uno dei quartieri più caratteristici della città. Il posto ideale dove andar per tapas.

Qualunque meta scegliate, sarà un San Valentino romanticissimo in queste 3 mete! Ovviamente, per chi preferisse rimanere in Italia, il Bel Paese offre tantissimi spunti a partire dai suoi incantevoli borghi.