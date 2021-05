Cinque dispositivi molto economici che renderanno la casa sicura e protetta. Ecco degli ottimi consigli per dormire sonni tranquilli

La casa è il luogo in cui si trascorre la maggior parte del tempo e forse anche quello in cui ci sente più protetti. Tuttavia in questo luogo così importante, spesso la sicurezza viene messa in secondo piano. A volte si è portati pensare che la spesa per i dispositivi di sicurezza della casa sia qualcosa su cui poter risparmiare. Un allarme, un sistema di telecamere o dei rilevatori di movimento potrebbero sembrare una spesa esagerata. In realtà il progresso tecnologico degli ultimi anni offre ottime possibilità in tal senso. Probabilmente qualche anno fa l’installazione di un buon sistema di allarme sarebbe costato diverse migliaia di euro. Oggi è possibile ottenere ottimi risultati con una spesa davvero modesta.

Il mercato offre una serie di incredibili prodotti tecnologici che consentono di garantire un altissimo livello di sicurezza domestica. Una cosa quasi impossibile da realizzare solo pochi anni fa.

Ecco i fantastici dispositivi di sicurezza che non possono mancare in una casa

La sicurezza in una casa è data sia dalla protezione verso eventuali intrusioni sia dalla prevenzione degli incidenti domestici. Con una spesa davvero irrisoria si potranno acquistare cinque dispositivi molto economici che renderanno la casa sicura e protetta.

Innanzitutto in una casa non dovrebbero mai mancare dei rilevatori di fumo e di monossido di carbonio. L’importanza di questi due dispositivi è ovviamente fuori discussione considerato che potrebbero letteralmente salvare la vita. La spesa per entrambi non dovrebbe superare i 30 Euro e la loro installazione è semplicissima.

Per quanto possa sembrare scontato, anche la presenza di un piccolo estintore potrebbe rivelarsi fondamentale.

La sicurezza relativa ad eventuali intrusioni passa certamente dalla presenza di una o più telecamere. La semplice presenza, il più delle volte, è il vero deterrente per i potenziali intrusi. Qualche anno fa per un sistema di telecamere ci si sarebbe dovuti rivolgere ad un professionista e la semplice installazione sarebbe stata dispendiosa e complicata. Oggi esistono soluzioni valide anche con un budget ridotto. Con pochi euro è possibile acquistare una o più telecamere che una volta collegate al Wi-Fi consentono di monitorare costantemente la casa. Dispongono di visione notturna, rilevano qualsiasi movimento e ovviamente inviano immediatamente una notifica sullo smartphone.

L’ultimo dei cinque dispositivi molto economici che renderanno la casa sicura e protetta è forse il meno caro della lista. Si tratta di uno speciale sensore per porte e finestre che riesce a captare anche una minima apertura. Al primo movimento della porta o della finestra il sensore emetterà un suono forte e prolungato. Ha un costo inferiore ai 10 euro e si installa con del semplice nastro bi-adesivo.