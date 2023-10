Un raro pattern di inversione si è materializzato sul grafico di Salvatore Ferragamo: Bullish Abandoned Baby. Per un titolo che da inizio anno perde oltre il 30%, questa potrebbe essere un’ottima occasione di riscossa. Nonostante, la forza e la rarità del pattern, però, la prudenza non è mai troppa.

In che cosa consiste un Bullish Abandoned Baby?

Questa figura delle candlestick giapponesi si forma in un trend discendente. Essa è composta da tre barre di prezzo. La prima è una grande candela ribassista, seguita da una candela doji (prezzo di chiusura e di apertura molto vicini) che si apre al di sotto della prima candela. La candela successiva apre più in alto della doji e si muove aggressivamente verso l’alto.

Questa tipologia di segnale ha un’accuratezza del 70%.

Le raccomandazioni degli analisti

A leggere le raccomandazioni degli analisti la situazione del titolo è molto complessa. Come si vede dal grafico, infatti, il rating medio è Vendi con 8 analisti su 17 che hanno un giudizio Vendi o Vendi Adesso. 9, invece, hanno un rating mantieni, mentre solo 1 ha un rating Compra Adesso.

Tuttavia, complice anche il lungo ribasso, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 12%. Va notato, però, che c’è una forte discrepanza tra lo scenario più pessimistico (sopravvalutazione di oltre il 20%) da quello più ottimistico (sottovalutazione di circa il 50%).

Un raro pattern di inversione si è materializzato sul grafico di Salvatore Ferragamo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 30 ottobre in rialzo dello 0,80% rispetto alla seduta precedente a quota 11,35 €.

La tendenza in corso è ribassista, ma il raro pattern potrebbe dare nuova forza ai rialzisti. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 11,39 €. In questo caso le quotazioni potrebbero scattare al rialzo secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

I ribassisti, invece, potrebbe prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 11,11 €.

