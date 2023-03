Pacchi di sigarette a soli 10 centesimi in Italia: ecco dove e perché un prezzo così basso

Negli scorsi giorni, molte persone alle macchinette hanno trovato un prezzo di pacchi sigarette davvero assurdo. Si parla di soli 10 centesimi per un pacco normale. Ecco dove è successo e soprattutto il motivo per cui tutto ciò è accaduto.

Sono molte le persone che fumano in Italia. Durante la Giornata mondiale contro il tabacco dello scorso anno, infatti, c’è stato il “Rapporto sul fumo in Italia”. E pare che circa il 24% dei cittadini del Bel Paese fumi. Potrebbe non sembrare un dato altissimo, ma si tratta comunque di un numero sicuramente importante. Tra l’altro, In Italia, i fumatori stanno vivendo una situazione sempre più difficile, con l’aumento delle restrizioni e delle tasse sul tabacco. Proprio per questo, in molti sono rimasti sorpresi quando hanno visto il prezzo delle sigarette scendere di botto. Da più di 5 euro, infatti, i pacchetti alle macchinette automatiche sarebbero crollati a 10 centesimi. Ma ecco cosa è successo davvero.

Pacchetti di sigarette a 10 centesimi in alcune zone di Italia

Nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana, molte macchinette automatiche dei tabacchi riportavano un numero davvero assurdo. Infatti, le sigarette costavano 10 centesimi. Sicuramente un errore, avranno pensato molti consumatori. Ma in realtà dietro c’è molto di più. Infatti, non si trattava solo di una macchinetta ad avere questa caratteristica così inusuale. Ma di più apparecchi, dal Nord al Sud dell’Italia. Ma cosa è successo esattamente? Pare che ciò che è accaduto non sia assolutamente una causalità. Anzi, ci troviamo di fronte a un piano ben congegnato con un messaggio ben preciso.

L’attacco anarchico hacker ai distributori automatici: ecco cosa è accaduto

Pare che questa situazione che ha dell’assurdo sia stato in realtà un attacco ben mirato. Si tratterebbe, infatti, di un attacco hacker voluto a favore di Alfredo Cospito. L’anarchico, ad oggi, è ancora in carcere. E, il problema per molti, è che sia detenuto al 41 bis. Una decisione che molti non hanno assolutamente apprezzato. E che soprattutto ha fatto nascere tantissime proteste in tutta Italia a suo favore. Forse molti già conoscono la storia di Alfredo Cospito, ma in realtà non tutti hanno sentito questo nome. Si tratta di un anarchico italiano condannato a 10 anni di reclusione al 41 bis, una sezione di massima sicurezza.

Pacchi di sigarette a soli 10 cent, l’attacco hacker

Dunque, la situazione ad oggi è sicuramente più chiara. L’assurdità di un prezzo così basso era dovuto a un attacco per sostenere la causa di Cospito. Tanto che, in alcuni distributori, con la scelta del prodotto c’era anche una frase a favore del detenuto. Insomma, il discorso si sposta quindi sulla politica. E in tanti si erano trovati sconcertati di fronte a quanto accaduto. Importante però è precisare che bisognerà saldare il debito con il tabacchi se si comprate le sigarette a un prezzo del genere. Infatti, è vero che i pacchi di sigarette a soli 10 centesimi per molti sono sembrati un affare. Ma si potrebbero avere problemi piuttosto seri se si è stati tra i clienti che hanno approfittato della situazione.