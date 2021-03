Anche la casalinga più esperta ha sempre il problema di come porre in tavola il pane. Si deve tagliare prima, oppure in tavola? Meglio lasciarlo nel sacchetto di carta oppure sparso sulla tavola?

Oggi parleremo di un piccolo segreto per servire il pane a tavola in modo elegante e stupire tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Una tavola elegante e ordinata

Chiunque dovesse apparecchiare una tavola sia per i pasti quotidiani che per un’occasione importante si è chiesto quali siano le indicazioni del galateo da seguire. Avere una tavola elegante ed ordinata è necessario ed auspicabile non solo per fare bella figura, ma anche perché mangiare in un ambiente ordinato fa piacere a tutti. Le indicazioni a riguardo delle posate e dei tovaglioli le sappiamo. Posate a destra sopra al tovagliolo pulito, mentre il bicchiere deve stare di fronte al piatto.

Ma il pane? Non esiste una regola definita per il pane, oltre all’ovvietà scaramantica per cui va sempre mantenuto nel verso giusto e non capovolto.

Noi oggi parleremo di un modo di porre il pane in tavola che rende la tavolata più ordinata ed elegante. Dovremo fornirci di alcuni parallelepipedi di stoffa dell’altezza di 25-30 centimetri appositamente realizzati. Possiamo inserire le fette di pane già tagliate dentro a questi contenitori e posizionarli in centro ala tavola. Per realizzare questi portapane di tessuto possiamo utilizzare delle vecchie stoffe oppure dei vecchi lenzuoli che assembleremo con la macchina da cucire. Se vogliamo potremo anche decorare con dei ricami.

Questi contenitori andranno utilizzati solo per il pane e andranno lavati ogni paio di settimane. Il pane potrà essere conservato all’interno anche tra un pasto e l’altro, purché in posto fresco ed asciutto.

Un piccolo segreto per servire il pane a tavola in modo elegante e stupire tutti

I portapane in tessuto sono un accessorio indispensabile nella cucina che voglia essere pratica, ordinata ed elegante. Metteranno ordine e pulizia nella nostra tavola, oltre che decorarla e dare un tocco di raffinatezza.

In questo articolo troviamo un utile consiglio da seguire quando facciamo la focaccia e la pizza.