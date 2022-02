Le mele sono molto presenti sulle tavole degli italiani in questo periodo, sia come frutta a fine pasto che come ingrediente per ricette straordinarie.

Oggi ne scopriremo una davvero fantastica, che usa una bevanda molto particolare per dare un’esplosione di gusto al nostro dessert. Come vedremo, infatti, anche se pochi lo sanno, questo è l’ingrediente perfetto per arricchire un grande dolce alle mele. Andiamo quindi a scoprirlo.

Il necessario

Oggi cucineremo un dolce di mele e frutta secca, che proveremo a caramellare con un ingrediente molto particolare: il calvados. Si tratta di un liquore originario della Francia, più precisamente della Normandia.

Esso si ottiene distillando sidro di mele e ha una gradazione alcolica attorno ai 40 gradi. È un liquore popolare e che possiamo trovare abbastanza facilmente anche in Italia. Noi lo faremo caramellare e poi lo verseremo sul nostro dolce.

Per la nostra ricetta avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

6 mele;

75 millilitri di calvados;

90 grammi di uvetta o altra frutta secca;

60 grammi di burro;

30 grammi di zucchero di canna;

50 grammi di mandorle tritate;

una grattugiata di noce moscata;

2 cucchiai di zucchero semolato.

Pochi lo sanno ma questo è l’ingrediente segreto per un dolce alle mele coi fiocchi

Iniziamo mettendo la frutta secca e il calvados in un pentolino a fuoco basso. Scaldiamo per un minuto, poi mettiamo da parte a raffreddare.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Sbucciamo le mele e nel frattempo facciamo bollire una piccola pentola d’acqua. Quando bolle, mettiamoci dentro le mele e facciamo cuocere per appena 10 secondi, anche un po’ meno. Dopo di che, tiriamole fuori e disponiamole su una teglia, in modo che coprano tutta la superficie.

Ora mescoliamo in una ciotola il burro, lo zucchero di canna, le mandorle e la noce moscata. Scoliamo la frutta secca e mettiamo da parte il calvados rimasto nella padella. Aggiungiamo la frutta secca alla miscela di burro e zucchero, poi sbattiamo bene per combinare in un composto omogeneo.

Adesso rovesciamo il composto sulle mele, poi inforniamo per 30-40 minuti fino a quando le mele saranno morbide.

Nel frattempo, mettiamo lo zucchero semolato, 2 cucchiai di acqua fredda in una padella, con una noce di burro. Aggiungiamo il calvados e facciamo bollire per 3 o 4 minuti, fino a quando la miscela non sarà caramellata.

Una volta pronte, togliamo le mele dal forno e versiamoci sopra il caramello di calvados. Il nostro dolce è pronto.

