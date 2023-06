Pensaci e risparmi anche 1.000 euro all’anno sulla spesa dell’acqua. Basta una semplice mossa 

A volte vorremmo trovare il sistema per risparmiare un po’ di soldi alla fine dell’anno, solo che non si sa come fare. Per molti un modo c’è ed è sotto gli occhi tutti, solo che pochi ci fanno caso.

Sono tante le spese che bisogna affrontare ogni giorno soprattutto se ci sono minori in famiglia. L’abbigliamento, lo sport, la spesa alimentare incidono non poco sul bilancio familiare. Fra gli aiuti dello stato vi è l’assegno unico che permette di abbassare i costi. Oltre alla spesa alimentare vi sono anche le bollette di luce, acqua e gas, altri costi come quelli legati ai trasporti e altro.

Quanto spende una famiglia ogni mese

La spesa di ogni giorno incide sull’economia di una famiglia. In effetti il costo annuale è considerevole, causato anche dall’aumento dei prezzi. In Italia si stima che una famiglia composta da una semplice coppia spenda in media al mese intorno ai 2.000-2.300 euro. Se poi i componenti salgono a 3, allora la spesa media è di 2.350-2700 euro. Una famiglia composta da quattro persone, invece ha una spesa media annua di 2.520-2.900 euro al mese.

Perché è importante consumarla

Una fetta di questa spesa va sui prodotti alimentari. Sono molti i prodotti alimentari che riempiono il carrello della spesa soprattutto se la famiglia è composta da tre e più componenti. Per questo motivo si cerca sempre il sistema di risparmiare e acquistare i prodotti che costano di meno. Tuttavia, pensaci e risparmi anche 1.000 euro all’anno sulla spesa dell’acqua con questa accortezza.

Questo risparmio è legato al fabbisogno di acqua necessario alla nostra vita. Ogni giorno l’uomo dovrebbe bere 2 litri di acqua al giorno secondo l’OMS. L’acqua è fondamentale per i processi vitali delle cellule, il buon funzionamento del cervello e per mantenere al giusto grado di fluidità il sangue. Bere acqua nella significa prevenire sofferenze all’organismo ed è importante bere acqua in estate.

Pensaci e risparmi anche 1.000 euro all’anno sulla spesa dell’acqua così

Ora l’Italia è un Paese noto nel Mondo per il suo alto consumo di acqua in bottiglia. Sembra un costo sopportabile ma, se si fanno due calcoli, vediamo che a fine anno incide non poco. Secondo l’OMS, ogni giorno è importante bere 2 litri di acqua a persona. Se in una famiglia ci fossero 3 componenti sarebbero 6 litri al giorno e in un anno 2.190 litri di acqua. Ora il costo medio di un litro di acqua in bottiglia al supermercato è di circa 0,50-0,60 euro. In effetti vi sono acque che hanno un costo al litro di 0,15 euro e altre che ne hanno 1 euro e più.

Se consideriamo un costo medio a litro di 0,50 euro, ogni anno si spenderebbero per 3 persone quasi 1.100 euro di acquisto d’acqua in bottiglia. La soluzione semplice sarebbe di bere l’acqua del rubinetto che in Italia è controllata e buona. Un litro di acqua da rubinetto viene a costare in media 0,002 euro. Così che, se bevessimo l’acqua di rubinetto al posto di quella in bottiglia, avremmo una spesa annua per 3 persone di 4,38 euro, invece che 1.100. Un bel risparmio col quale si può andare in vacanza.

Banale, ma fa davvero riflettere.