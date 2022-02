In questi ultimi anni molti di noi hanno passato momenti difficili per quanto riguarda il lavoro. A causa della pandemia che ha scosso il Mondo intero, tante aziende hanno sofferto la crisi e chi cercava occupazione è rimasto puntualmente deluso.

Se anche noi ci ritroviamo tuttora in una situazione complicata dal punto di vista dei guadagni, sappiamo che l’oroscopo potrebbe venirci incontro. Dal mese di marzo, infatti, alcuni segni dello zodiaco potrebbero risalire la corrente e ottenere successi importanti in ambito professionale.

In particolare, un oceano di fortuna inonderà Bilancia e Scorpione. Questi fortunati vedranno un mese di rosee aspettative ergersi di fronte a loro, che potrebbe mandare a mille il loro morale. Ma alla coppia di candidati potrebbero affiancarsi altri due concorrenti, in lizza per il segno più fortunato di marzo 2022.

Si tratta di un segno di aria e uno di acqua che in un certo senso presentano della affinità nel nome, anche se appartengono a elementi diversi. Scopriamo di quali si tratta e come beneficeranno della benevolenza smisurata di stelle e pianeti.

Un oceano di fortuna inonderà Bilancia e Scorpione ma anche 2 segni zodiacali che beneficeranno di promozioni e contratti di lavoro a marzo

Partiamo col segno della Bilancia, che potrà godere dell’appoggio di Venere dal terzo mese dell’anno. In questo periodo, davanti ai nostri occhi potrebbero presentarsi occasioni interessanti sul lavoro e ci sarà aria di rinnovamento. Chi non ha un’occupazione potrebbe finalmente ottenere la tanto sospirata assunzione. Coloro che invece lavorano già presso un’azienda potrebbero avere la considerazione dei superiori e guadagnare un’inaspettata promozione.

Lo Scorpione potrà invece beneficiare del supporto di Giove, che aiuterà a superare i problemi e incrementare i guadagni. Aiutiamo noi stessi impegnandoci a fondo verso ciò che ci importa davvero e potremmo anche ricevere una gradita sorpresa nel corso del mese.

Un membro dell’altra coppia che riceverà notizie confortanti a marzo sarà l’Acquario. Grazie alla congiunzione di Mercurio e Giove rimpolperemo le nostre casse e potremo investire serenamente. Inoltre, potremmo concludere alcuni affarucci che non faranno che bene alle nostre casse.

Così come l’Acquario, anche per i nativi dei Pesci il cielo dovrebbe promettere bene. Chi desidera un impiego potrebbe essere accontentato, mentre gli occupati potrebbero ricevere una piacevole promozione che non farà che migliorare l’umore.