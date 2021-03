Un nuovo tipo di allevamento si sta diffondendo in Italia ed è molto redditizio

Quando si dice la parola allevamento non si penserebbe mai all’allevamento di lumache, la cosiddetta elicicoltura. Le attività di questo tipo si stanno moltiplicando.

Le lumache si allevano per due scopi: uso alimentare e uso medico e cosmetico.

Si può produrre quindi carne di lumaca e bava di lumaca.

Ecco qual è il nuovo tipo di allevamento, si sta diffondendo in Italia ed è molto redditizio.

Breve storia

L’allevamento di lumache è in realtà una pratica molto antica, se ne hanno diffuse notizie in epoca romana. Vengono menzionate persino nel più famoso ricettario romano, “De re coquinaria” di Apicio. Da allora l’elicicoltura ha subito alti e bassi, ma non è mai scomparsa.

Ci sono paesi come la Francia dove è sempre stata altamente praticata, per via del famoso escargot.

Come fare

Per avviare un’attività di elicicoltura non serve molto, perciò è considerato un tipo di allevamento redditizio. Basta un terreno di medie dimensioni, creare delle recinzioni, seminare i vegetali che questi molluschi terrestri adorano e immettere le lumache da riproduzione.

Provvedere al benessere delle chiocciole non è complicato. Basta assicurarsi che abbiano acqua e nutrimento a sufficienza e che le recinzioni siano adatte a non farle fuggire e a tenere lontani i predatori. L’allevamento per produrre bava di lumaca, non comporta alcun danno per questi animali. La bava viene estratta in modo ciclico, su tutta la popolazione di lumache, cosicché l’animale non ne soffra.

Chiaramente gli allevamenti per scopo alimentare, prevedono una sorte ben diversa per questi animaletti. Tuttavia si può dire che, almeno in Italia, gli allevamenti sono quasi totalmente all’aperto, secondo natura. Questo perché l’attività all’aperto è quella che garantisce un’ottima condizione di vita alla lumache, che quindi producono più bava e hanno una carne migliore.

Si può iniziare anche a casa, con un piccolo pezzo di terreno, in modo amatoriale.

Ecco svelato il nuovo tipo di allevamento che si sta diffondendo in Italia ed è molto redditizio.