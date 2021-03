Per pulire casa, o per lavarsi sotto la doccia siamo abituati ad utilizzare le spugne, che normalmente acquistiamo al supermercato o nei negozi di detersivi.

Molti non sanno, che è possibile avere delle spugne ecologiche e biodegradabili coltivando, sul balcone di casa o in orto una pianta particolare il cui nome è luffa.

In questo articolo spieghiamo, perché coltivare la spugna naturale in vaso o nell’orto è semplicissimo.

La luffa è una pianta particolare, perché produce un frutto da cui si ricava una spugna molto utile per lavarsi e per pulire i piatti.

È una parente stretta delle zucchine e dei cetrioli. Può essere utilizzata anche in cucina, in genere viene messa nel minestrone assieme alle altre verdure, ma ha un sapore amaro per cui è difficile trovarla nei negozi ortofrutticoli.

Il suo frutto è simile ad un cetriolo. Quando raggiunge la maturazione, la polpa diventa solida ed elastica proprio come una spugna.

Come coltivarla

È una pianta che predilige l’esposizione al sole, e non sopporta il freddo.

La semina avviene agli inizi della primavera.

Semina in orto

Se piantata in orto, predisporre le piantine a circa 50 centimetri di distanza tra loro.

Poiché è un rampicante occorre un sostegno abbastanza resistente su cui si possa arrampicare, perché i suoi frutti sono pesanti come un cetriolo grande.

Le irrigazioni devono essere abbondanti e regolari.

Semina in vaso

Poiché è un rampicante, può tranquillamente essere coltivata in un vaso di 40 centimetri di profondità e 30 centimetri di diametro.

Procurarsi un sostegno sul quale farla arrampicare.

Ecco perché coltivare la spugna naturale in vaso o nell’orto è semplicissimo. Come ottenere la spugna

Il frutto della luffa deve maturare sulla pianta.

La sua maturazione avviene intorno al quinto o sesto mese. Quando la buccia da verde diventa marrone, raccoglierla e farla seccare per qualche giorno.

Sbucciarla, togliere il frutto all’interno, pulirlo dai semi e dalle impurità mettendolo in acqua a macerare, e schiacciandolo più volte.

Si otterrà una spugna ipoallergenica e naturale.