Il mondo animale non ci finirà mai di stupire. In fin dei conti, siamo degli animali anche noi esseri umani e abbiamo sempre pensato di essere diversi dagli altri per una specifica ragione.

Infatti, pensiamo che l’intelligenza e la nostra capacità celebrale sia la vera differenza che mostriamo quando abbiamo a che fare con altri animali. La teoria dell’evoluzione ci ha insegnato che per millenni ci siamo sviluppati e abbiamo allargato il nostro raggio di competenze e conoscenze della natura.

Tuttavia, forse, ci siamo sbagliati: non siamo gli unici animali ad essere “pensanti”. Su cani e gatti avevamo già di che dubitare, ma un mollusco ci sorprende infinitamente. Infatti, un mollusco che consumiamo comunemente ha l’intelligenza di un bambino di 5 anni.

Un animale libero

Stiamo, precisamente, parlando del polpo. Spesso, in Italia, ci sbagliamo e lo chiamiamo polipo confondendolo però con la malattia. Il suo vero nome è “polpo”, “octopus” che dal greco vuol dire otto piedi. Primi, secondi o antipasti, il polpo è un ingrediente irrinunciabile.

Lo conosciamo soprattutto per essere il tocco di classe delle nostre insalate di mare e in Spagna lo cucinano divinamente. Specie in Galizia, dove il “pulpo a la gallega” è addirittura il piatto regionale d’eccellenza.

La sua intelligenza è notevole: gli studiosi la comparano a quella di un bambino di 5 anni. Sembra davvero strano che questo animale che ci regala sensazioni così piacevoli al palato sia in realtà dotato di un’intelligenza fuori norma.

Mangiare un mollusco così intelligente potrebbe persino farci ripensare alla nostra dieta, portando molti consumatori a considerarlo quasi alla pari. Il polpo è un animale libero che, a differenza di altri animali che presentano un’evidente intelligenza, predilige una vita solitaria e tranquilla.

Ecco spiegato, dunque, qual è il mollusco che consumiamo comunemente che ha l’intelligenza di un bambino di 5 anni.