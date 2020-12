Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quello che sta per arrivare, sarà sicuramente un Natale diverso da tutti gli altri. Le festività, infatti, saranno sicuramente particolari quest’anno a causa della situazione di emergenza che il mondo sta affrontando. Ma bisogna rimanere positivi, e accogliere la cena natalizia con le ricette tradizionali. Il torrone, poi, non dovrà mancare assolutamente in nessuna casa. Questo è quasi categorico. Noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già spiegato come realizzare un torrone fatto in casa con i fiocchi in questo articolo. E oggi vogliamo proporre un’altra ricetta sempre riguardante questo cibo per dare la possibilità di scegliere. Perciò, ecco un torrone unico e gustoso da preparare a casa in vista del Natale che lascerà tutti a bocca aperta.

Il torrone di arachidi con zucchero, una ricetta davvero sorprendente

Il torrone di arachidi e zucchero è conosciuto più comunemente come “croccante”. Si tratta di una ricetta natalizia tipica della Calabria, dove viene indicato proprio con il nome di torrone. E va assolutamente provato, anche per regalare una novità in tavola. Per realizzarlo serviranno:

400 gr arachidi

400 gr di zucchero

acqua

E ora, bisognerà solo capire come unire questi ingredienti per dare vita a un dolce natalizio che stupirà tutti!

Ecco come preparare questo dolce in poche e semplici mosse

Come primo passo, bisognerà far sciogliere lo zucchero con un cucchiaio di acqua in un pentolino. Dopo qualche minuto, aggiungiamo le arachidi sgusciate. Bisognerà lasciare tutti gli ingredienti sul fuoco fino a che lo zucchero non avrà acquisito un colore ambrato. Ora, si potrà versare il composto su una carta oleata, cercando di donare al dolce la forma rettangolare tipica del torrone. Quando sarà abbastanza freddo, lo si potrà tagliare a pezzi e servirlo in tavola!

Si avrà infatti la possibilità, in questo modo, di servire un torrone unico e gustoso da preparare a casa in vista del Natale che lascerà tutti a bocca aperta!