Le zucchine, insieme a molti altri ortaggi, sono le vere protagoniste dell’estate. Buone e ricche di elementi benefici per l’organismo sono anche molto versatili da utilizzare in cucina. Oltretutto si tratta di ortaggi molto semplici da coltivare, sarà sufficiente avere un pezzo di terra o una terrazza dove sistemare i vasi. Ancora, sono ortaggi ricchi di vitamine e sali minerali ma poveri di calorie. Le fibre presenti nelle zucchine saranno ideali per favorire la regolarità intestinale. Per prepararli sarà sufficiente sfruttare l’ingegno.

Possono essere utili per condire la pasta ma anche per diventare il ripieno ideale per rotoli di pasta sfoglia super sfiziosi. Inoltre, molti le amano ripiene o al forno. Ma le zucchine potranno anche essere utilizzate per realizzare piatti più leggeri abbinate ai pomodori e ad alcune erbe aromatiche. Il segreto di zucchine non ripiene o al forno ma light è questa ricetta estiva facilissima e super veloce da realizzare. Ottima per fare bella figura anche se non si è particolarmente abili in cucina.

Ingredienti per 5 persone

1 kg di zucchine;

5 pomodori maturi;

3 melanzane;

1 aglio;

origano, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Il segreto di zucchine non ripiene o al forno ma light in padella con pomodori è questa sfiziosa ricetta estiva

Come si scriveva in precedenza, preparare questo piatto sarà davvero un gioco da ragazzi. Per prima cosa prendere gli ortaggi e lavarli accuratamente facendo attenzione, però, a non sprecare troppa acqua. In seguito le zucchine andranno pulite e tagliate a piccoli pezzetti. La stessa cosa con i pomodori a cui, però, bisognerà eliminare buccia e semi interni. Dopo avere sbollentato le melanzane dividerle in pezzettini. A questo punto si potranno tritare o tagliare in piccole parti. In una padella antiaderente, in seguito, fare scaldare l’aglio prima di aggiungere le zucchine da fare rosolare con un po’ di sale e pepe. Da ultimi si potranno aggiungere i pomodori, le melanzane e le erbe aromatiche come l’origano.

Per dare maggiore sapore, poi, si potrà anche utilizzare del formaggio grattugiato pecorino o classico. In questo modo le nostre semplici zucchine con pomodoro e melanzane si trasformeranno in un piatto davvero gourmet. Inoltre, le zucchine preparate in questo modo potranno anche essere gustate fredde come antipasto o spuntino da spiaggia.

Lettura consigliata

Sembra banale ma molti quando raccolgono i fiori di zucca commettono errori che mettono in pericolo la produzione di ortaggi