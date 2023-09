Quanto guadagna Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana e conduttrice di Belve e quanto costa il gioiello ricevuto da Chiara Ferragni

Il 26 settembre è tornato in onda Belve, il programma di interviste condotto dalla talentuosa giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani. Per questa occasione Chiara Ferragni, influencer e compagna di viaggio durante lo scorso Sanremo, ha omaggiato la giornalista con un dono che esserle molto gradito. Si tratta di un gioiello incantevole ed oggi siamo qui per svelarvi il suo valore. Inoltre, scopriremo anche quanto guadagna la giornalista.

Belve, il programma tv condotto dalla nota giornalista Francesca Fagnani su Rai2, è di nuovo in onda. Inizialmente, questo programma era trasmesso sul canale NOVE, ma successivamente nel 2021 è sbarcato su Rai2. Giunti ormai alla nona edizione, Belve andrà in onda con 2 puntate la settimana alle ore 21:20.

Il programma della Fagnani ha una media di share nel 7,3% e tiene incollati allo schermo più di un milione di telespettatori. Inoltre, questo programma è tra i più visti in diretta streaming e anche tra i più scaricati su RaiPlay.

Scopriamo qualcosa di più sulla talentuosa giornalista Rai.

Quanto guadagna Francesca Fagnani: vita privata, lavoro e l’esperienza sanremese

La Fagnani è sentimentalmente legata al noto giornalista Enrico Mentana da ben 10 anni. La coppia non ha figli e non è spostata.

Classe 1978, la Fagnani è laureata di Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2001 inizia il suo percorso con la Rai e successivamente come giornalista televisiva.

La Rai tendenzialmente retribuisce i giornalisti in base all’esperienza. Per quanto riguarda Belve, la Fagnini è conduttrice ma anche ideatrice del programma. Se ti stai chiedendo quanto guadagna Francesca Fagnani per condurre Belve lo sveliamo subito: la donna percepirebbe circa 5.000 euro a puntata andata in onda.

Invece, il cachet per fare la co-conduttrice della seconda puntata di Sanremo 2023 si sarebbe aggirato intorno ai 25.000 euro.

Il regalo di Chiara Ferragni: la foto di ringraziamento su Instagram

Dopo l’esperienza sanremese condivisa proprio quest’anno, Chiara Ferragni ha deciso di omaggiare la giornalista con un dono particolare.

La Fagnani ha postato una foto nelle stories di Instagram scrivendo “Quanto emerald! Grazie!” menzionando l’influencer Chiara Ferragni. Il dono è uno stupendo girocollo con pendente verde smeraldo. La collana, fatta in acciaio e zirconi bianchi placcati in argento, fa parte della nuova collezione, chiamata appunto Emerald, della giovane Ferragni.

La collezione Emerald offre una grande varietà di gioielli, tra cui anelli, orecchini, collane e bracciali eleganti e glamour. Il brand dell’influencer si impegna a ridurre l’impatto ambientale ed usa materiali sostenibili.

Il girocollo donato alla giornalista Francesca Fagnini costa circa 340 euro. Della stessa linea ci sono anche gli orecchini Infinity, l’anello Trilogy, il bracciale Tennis e la collana pendente. I prezzi di questi gioielli vanno dagli 80 ai 340 euro e puoi acquistarli in numerose gioiellerie e store online.