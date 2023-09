Se si osservano i time frame mensili e trimestrali degli indci azionari internazionali non c’è da stare tranquilli. Sembrano all’inizio di un sell off. Un grafico però, come nella vita, va guardato secondo diversi punti di vista. Se osserviamo infatti il time frame giornaliero e settimanale sembra che il ribasso sia agli sgoccioli. Manca un solo tassello ed è un minimo inferiore ad inizio ottobre. Questo dovrebbe essere di ripartenza definitiva per il rally natalizio. Su tutti i mercati internazionali e a Wall Street un minimo potrebbe essere in costruzione.

Come si forma un bottom

I prezzi sembrano indirizzati verso queste aree:

Dow Jones

fra 33.300 e 32.500

Nasdaq C.

fra 12.970 e 12.500

S&P500

fra 4.230 e 4.117.

Potrebbe essere già in corso la prima gamba del bottom. Infatti, ecco qual è il nostro percorso campione:

Rimbalzo in atto e questo dovrebbe durare fino al 29 settembre. Da questo giorno si dovrebbe scendere fino alla prima settimana di ottobre. Un nuovo minimo rispetto a settembre o un doppio minimo dovrebbe far ripartire il rialzo. Questo pattern che ipotizziamo andrebbe a stoppare anche gli swing ribassisti sui time frame mensile e trimestrale.

Torniamo ai livelli di breve termine.

A Wall Street un minimo potrebbe essere in costruzione

La seduta di contrattazione del giorno 26 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.618,88

Nasdaq C.

13.063,61

S&P500

4.273,53.

Nuovi rimbalzi con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

34.157

Nasdaq C.

13.354

S&P500

4.358.

Le medie a 200/400 e 600 sono settate al rialzo e le velocità indicano che la volatilità stia per abbassarsi. Tutto sembra indicare che si va verso qualche giorno di rimbalzo. Non troppi giorni! Se la nostra view si rivelerà corretta, come abbiamo scritto nel paragrafo preceente, dal 29 settembre dopo un top intraday si dovrebbe tornare a scendere fino a buona parte della prima settimana di ottobre. Intorno ai livelli di minimo ipotizzato si dovrebbe costruire la ripartenza definitova. Tutti coloro che già si sono fasciati la testa perderanno anche quest’altra gamba rialzista. Il Toro è ancora vivo e vegeto e lo sarà per anni: lo riteniamo lo scenario più probabile.

