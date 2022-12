Un luogo da sogno da visitare a dicembre per trascorrere le vacanze al caldo spendendo davvero poco

Vicino all’Italia c’è un posto incantevole che in inverno può regalarci delle stupende giornate rilassanti in compagnia di famiglia e amici.

Dicembre è un mese magico. Le città si colorano di luci e le vetrine dei negozi si vestono a festa. Sono moltissime le città che offrono dei meravigliosi mercatini di Natale per trovare stupendi ed originali regali.

Molte persone nelle prossime settimane avranno l’occasione di concedersi qualche giorno per allontanarsi un po’ da casa. Chi vuole concedersi una vacanza a dicembre potrà scegliere tra i favolosi piccoli borghi italiani e le grandi città nostrane o europee.

Coloro che invece vorranno recarsi in un posto caldo senza spendere una fortuna potranno scegliere questo posto da favola a sole 3 ore dall’Italia.

Un luogo da sogno da visitare a dicembre per trascorrere il Natale in una meta economica

Chi ama il sole e il mare può trascorrere le vacanze di dicembre a Formentera. Questa stupenda isola fa parte dell’Arcipelago delle Baleari ed è nota a tutti per le sue spiagge magnifiche.

In inverno, questo luogo si trasforma in un vero e proprio paradiso naturale per chi ama il caldo. Infatti, in questa stagione le temperature si aggirano attorno ai 20 gradi ed è il posto da scegliere per trascorrere dei giorni di relax.

L’isola è la più piccola dell’arcipelago: pensiamo che Formentera si estende per soli 20 chilometri. Una volta giunti qui, consigliamo di affittare una bicicletta o un’automobile in modo da scoprire ogni angolo dell’isola in totale libertà.

Ci sono moltissimi circuiti da percorrere a piedi con l’uso dei bastoni oppure in bicicletta suddivisi in base al livello di difficoltà. Questi itinerari ci permetteranno di scoprire la natura più bella e selvaggia dell’isola.

Cosa fare a Formentera in inverno

Formentera è un luogo da sogno da visitare a dicembre per trascorrere un Natale diverso dal solito. Se per noi il Natale è sinonimo di neve e freddo, qui potremo addirittura approfittare per fare un bagno un po’ più fresco del solito.

Un’esperienza davvero imperdibile è fare un’escursione in kayak. Questa escursione è più che fattibile anche in inverno grazie al clima favorevole e ci permetterà di scoprire anche gli angoli più remoti dell’isola. Potremo raggiungere Punta De Sa Pedrera e le Grotte di Punta Prima.

Un’altra grotta imperdibile è quella chiamata Cueva de Punta Rasa. Una volta raggiunta potremo fare snorkeling e ammirare stupendi fondali e colori incantevoli.

Una fantastica escursione via terra

Partendo dal capoluogo dell’isola dirigendoci verso Sud potremo fare un’escursione di 10 chilometri davvero indimenticabile. Lungo tutto il tragitto potremo ammirare i tratti rurali dell’isola, i suoi colori e il contrasto con il blu del mare.

Qui troveremo moltissimi vigneti, mandorleti profumatissimi e tanti alberi di fico. A Formentera vive una particolare lucertola dal colore verde smeraldo, uno dei simboli dell’isola che vedremo quasi sicuramente. Verso la fine del percorso potremo raggiungere il Far De Barbaria dal quale ammirare un tramonto incredibile. Infine, attraverso una scala possiamo accedere a una suggestiva grotta scavata nella scogliera. Da qui potremo godere di una vista mozzafiato a strapiombo sul mare blu e cristallino.

Quanto costa andare a Formentera

Possiamo approfittare di voli con scalo per l’isola. Formentera non ha un aeroporto e possiamo raggiungerla comodamente da Ibiza e Denia in soli 30 minuti. In questo periodo possiamo trovare voli a partire da circa 70 euro e hotel a 60 euro per notte.