Dopo un rialzo del 40% negli ultimi 2 mesi e un 2022 che dal punto di vista del bilancio si avvia sulla strada dei record, Piaggio potrebbe non avere ancora terminato la sua corsa e ripartire presto al rialzo verso i massimi annuali.

Il 2022 è stato un anno a due facce per il gruppo Piaggio. Da un lato, infatti, i numeri dei primi 9 mesi dell’anno sono stati da record, dall’altro il titolo ha sofferto moltissimo in Borsa. Solo grazie a un rialzo come non si vedeva da circa 2 anni, infatti, il titolo si sta riportando sui livelli di prezzo di inizio anno.

L’aspetto interessante, però, è che potrebbe esserci un nuovo rialzo in vista per un titolo che ha guadagnato il 40% negli ultimi 2 mesi. Se si guarda al grafico, infatti, dopo che le media hanno incrociato al rialzo a inizio ottobre adesso si sono praticamente sovrapposte. Non c’è stato, quindi, un chiaro incrocio ribassista, ma piuttosto una pausa defatigante prima di una nuova corsa. Se si guarda alle ultime sessioni, infatti, le quotazioni sono state praticamente immobili. Tuttavia, la chiusura del 30 novembre è stata molto forte rispetto a quelle precedente allontanandosi dalle due medie. Storicamente un movimento del genere potrebbe volere dire che c’è un nuovo rialzo in vista per un titolo che continua a crescere anche a livello industriale.

Le ultime innovazioni e i nuovi investimenti

Dopo che nel 2006, Piaggio ha aperto la strada ai multi ruota prodotti in serie, adesso ha brevettato un sistema per il quale la parte anteriore del mezzo, sella del pilota e sospensione posteriore compresi, si inclina in curva normalmente, mentre la coppia di ruote posteriore e il motore mantengono un assetto piatto. In questo modo è possibile aumentare considerevolmente la sicurezza su strada.

Inoltre, la società sta costruendo nuovi stabilimenti nel sud-est asiatico, in Indonesia in particolare, un mercato molto importante e in continua crescita.

Le quotazioni di Piaggio alla chiusura della seduta del 30 novembre

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 30 novembre a quota 2,79 euro, in rialzo dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.