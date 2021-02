Il periodo storico che stiamo vivendo risulta estremamente difficile per tutti. A causa della pandemia infatti, come ben sappiamo, le nostre vite e le nostre abitudini sono cambiate radicalmente. Se all’inizio probabilmente disponevamo di più pazienza, in quanto comprendevamo la completa straordinarietà della situazione, adesso, vivere in queste condizioni, diventa ogni giorno più difficile. Per questo sempre più persone lamentano di essere alle prese con attacchi di ansia, e periodi prolungati di stress.

I rimedi

Nel caso non si tratti di una patologia conclamata, per la quale soltanto il nostro medico potrà dirci come combatterla, rimediare all’ansia e al nervosismo è possibile. Dobbiamo, per farlo, mettere in atto alcuni comportamenti che col tempo possano portarci a rilassare i muscoli e, di conseguenza, il nostro cervello. Possiamo sfruttare i benefici del calore, attraverso una bella doccia calda ad esempio. Possiamo anche sfruttare delle qualità di alcuni alimenti, che si rivelano ottimi per combattere questo tipo di problemi. Per questo, andiamo a scoprire un infuso dal gusto intenso e dal profumo rigenerante per allontanare stress e nervosismo

Arancio amaro e melissa

L’arancio amaro è uno degli ingredienti che più si presta come rimedio anti stress. Questa pianta infatti possiede diverse proprietà, tra cui quelle sedative, che hanno un grande effetto rilassante sul nostro corpo. Proprio per questo, assumendolo tramite un infuso, riusciremo a godere sia dei benefici dell’arancio che del caldo della bevanda, combinazione perfetta per riuscire a trovare la calma che cerchiamo. Andiamo dunque e vedere come prepararla. Infatti ecco un infuso dal gusto intenso e dal profumo rigenerante per allontanare stress e nervosismo.

Basterà mettere a bollire dell’acqua in un pentolino, e aspettare che raggiunga la temperatura desiderata. A questo punto prepariamo il nostro infuso aggiungendo un cucchiaio di fiori di arancio amaro, e uno di melissa. Quest’ultima è una pianta che possiede proprietà antispastiche e antiossidanti, ottime per interagire col sistema nervoso, combattendo l’ansia. L’unione di questi due ingredienti, bevuti lentamente e a piccoli sorsi, ci apporterà molti benefici e saremo in grado di vincere così la nostra battaglia contro lo stress.