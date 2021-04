Una corretta alimentazione può migliorare o peggiorare la nostra salute. Parte della spossatezza che avvertiamo in primavera dipende anche dall’alimentazione.

Il corpo avverte inconsapevolmente il cambio climatico, gli sbalzi di temperature e il numero maggiore di ore diurne. Il nostro fisico ha necessità di adattarsi a queste nuove condizioni esterne.

La natura è perfetta

Per accompagnare il nostro fisico in questa nuova dimensione è importante puntare su cibi più leggeri rispetto ai piatti invernali. Perché è importante cambiare dieta in primavera innanzitutto per disintossicarsi dalle grandi e frequenti abbuffate. E per eliminare le tossine accumulate durante il lungo inverno, soprattutto se abbiamo praticato poco sport.

Per capirci, in primavera non possiamo certo concederci un pranzo a base di ravioli, ragù di carne, insalata russa o crêpes salate super farcite.

Cosa fare allora

Dobbiamo ridurre l’apporto di lipidi e zuccheri come carni grasse, fritture, dolci e snack industriali. Via libera alle verdure di stagione, che la natura ci presenta nel periodo giusto proprio perché permettono di assimilare gli elementi utili.

Consigliatissimo un importante uso di frutta e verdura di stagione come fave, asparagi e carciofi. Poi cereali integrali, noci e legumi.

Quali tipi di carne e pesce

Il pesce di primavera per eccellenza è il merluzzo, il nasello. Poi la leccia, la gallinella di mare e lo sgombro. Ricco di omega 3, lo sgombro è facilissimo da cucinare e ha un ottimo potere antinfiammatorio. Molto utile per il benessere dell’intestino, della pelle e del cuore.

Il capitolo carni, impone di prediligere le bianche. Pollo, coniglio, agnello, anatra e tacchino. Per i formaggi, ok a quelli freschi o poco stagionati perché si digeriscono più facilmente.

I legumi freschi sono un vero toccasana. Tra gli altri piselli e fave. Sono ricchi di proteine, grassi buoni, vitamine, sali minerali, ferro e fibre.

Mai saltare la colazione

Il primo pasto della giornata è fondamentale. Leggera ma ricca di energia con cereali, yogurt e frutta. Tutte queste indicazioni, perché è importante cambiare dieta in primavera. Con l’apporto di elementi nutritivi giusti ritroveremo presto la giusta energia per affrontare la giornata.