Le ultime tendenze sul trucco del viso puntano tutto sugli occhi. L’utilizzo delle mascherine e l’impossibilità di sfoggiare i propri migliori rossetti hanno imposto una rivisitazione completa del modo di truccare se stesse. Allora sarà impossibile fare a meno di questi 5 accorgimenti indispensabili per uno sguardo ipnotico senza precedenti. Ecco subito a cosa prestare attenzione e quali abitudini sperimentare nella propria quotidianità di bellezza.

Matita bianca

In molte utilizzano un po’ d’illuminante proprio sul condotto lacrimale e appena sotto le sopracciglia. È possibile ottenere esattamente lo stesso effetto grazie all’ombretto bianco o alla matita bianca.

Quest’ultima in particolare è più semplice da applicare e tende a non sbavare con il trascorrere delle ore. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa aveva indicato questa zona come strategica nell’applicazione del correttore in questo articolo. Illuminare proprio questo preciso punto serve a ringiovanire il viso.

Mascara sulle ciglia finali

Dopo averli conosciuti sarà impossibile fare a meno di questi 5 accorgimenti indispensabili per uno sguardo ipnotico. Fra questi figura anche il mascara, che tutte tendono ad applicare solo nella parte più visibile delle ciglia.

Per uno sguardo magnetico però occorre applicare abbondante mascara proprio nella parte terminale delle ciglia superiori e inferiori. Per intensificare l’effetto consigliamo di applicare prima un “booster”, una sorta di mascara bianco che funge da primer e rilascia piccole pagliuzze.

Ombretto fumoso

Con questo termine il mondo della cosmesi individua gli ombretti che richiamano l’idea del fumo. Ombretti cioè polverosi e solitamente grigi e neri, che servono a catalizzare l’attenzione. Occorrerà applicarli solo sulla palpebra mobile sfumando leggermente nella piega.

Rossetto rosa

Basta usare un po’ di comune rossetto stick di colore rosa nella piega dell’occhio per dargli profondità. Sfumarlo con le dita è un’ottima idea per ottenere un effetto assai naturale. Per le donne con un incarnato caldo e capelli ramati consigliamo anche l’utilizzo di colorazioni pesca o mattone.

Lenti a contatto colorate

Per intensificare ancor più l’effetto ricreato con questi cosmetici una buona idea è anche quella di usare lenti a contatto colorate. Le lenti colorate sono il compromesso perfetto per chi vuole avere uno sguardo più intenso o per provare l’ebrezza di avere occhi chiari in un’occasione particolare. Gli ombretti fumosi risaltano ancor più gli occhi chiari.