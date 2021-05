La professione dello psicologo ha preso sempre più spazio nel campo del lavoro, tanto da vedersi riconosciuto solo recentemente il titolo di professione sanitaria. Si tratta di un lavoro nobile e molto delicato, che ha a che fare con lo stato psicologico ed emotivo delle persone.

Per svolgere questo ruolo non servono soltanto empatia e predisposizione naturale, ma anche tanto studio e conoscenze tecniche. Infatti, chi decide di intraprendere il percorso per diventare psicologo, normalmente è spinto da una grande passione e da forti motivazioni personali.

Purtroppo, i professionisti della mente hanno spesso non poche difficoltà a trovare un’occupazione stabile o a far decollare il proprio studio. Tuttavia, anche la Pubblica Amministrazione sembra ormai molto consapevole dell’importanza di questa figura ed ecco perché è alla ricerca di psicologi professionisti.

Un importante Ministero cerca psicologi in Campania, ecco tutti i dettagli per candidarsi oggi stesso

Non soltanto le Aziende sanitarie, ma anche molti Ministeri intendono assumere gli esperti del settore. Nel dettaglio, il Ministero della Giustizia ha recentemente pubblicato un avviso di selezione per i cosiddetti esperti ex art. 80 dell’Ordinamento penitenziario. La ricerca non è rivolta soltanto agli psicologi, ma anche ai criminologi ed entrambi saranno tenuti a lavorare negli Istituti penitenziari della Regione.

Lo psicologo e il criminologo penitenziario rientrano tra le figure preposte al reinserimento sociale dei detenuti attraverso i colloqui e l’espletamento di specifiche attività trattamentali.

Come fare domanda e altri dettagli sull’iter selettivo

La selezione non prevede un vero e proprio concorso, ma un iniziale screening dei curricula ed un colloquio di idoneità sulle materie previste dal bando. A differenza di altre selezioni, in questo caso esistono limiti minimi e massimi di età per partecipare. Difatti, può inviare la domanda soltanto chi ha più di 25 e meno di 70 anni, in ragione del delicato ruolo da svolgere.

Inoltre, si richiede il possesso o l’apertura della Partita IVA e di non avere rapporti di dipendenza con la Pubblica amministrazione. È possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 11 giugno seguendo le indicazioni presenti sul bando (link qui).

Un importante Ministero cerca psicologi in Campania, ecco tutti i dettagli per candidarsi oggi stesso e non perdere quest’occasione. Chi sa ascoltare e pensa che fare del bene sia molto più di un qualsiasi lavoro, dovrebbe proprio inviare il curriculum.