Quando si ha il frigo vuoto al ritorno dal lavoro o da un weekend passato fuori, preparare un pasto sembra un gioco di prestigio. Nella dispensa si trova spesso qualche fetta di pane raffermo abbandonato da giorni, che contiamo di buttare, ma poi rimane lì. Per non parlare del singolo uovo che sta per scadere e resta nella confezione. Anche se non sembra, si ha di fronte un menù pronto da realizzare, che permetterà anche di recuperare ciò che si credeva da gettare.

Quando si ha poco tempo ecco come con un uovo ed una fetta di pane duro si può creare una ricetta economica ed un “salvacena” saporito.

Cotoletta di pane

Croccanti e gustose, le cotolette possono essere servite come antipasto o secondo, pronte in pochi minuti. Gli ingredienti per prepararle sono: 4 fette di pane duro, un uovo, un pugno di pangrattato realizzato con il pane. Ancora meglio se in cucina si trova qualche aroma, come menta e pepe, da aggiungere alla panatura. Immergere completamente le fette nell’uovo sbattuto, poi panarle nel pangrattato precedentemente preparato. Basterà friggerle in una padella con abbondante in olio di semi per entrambi i lati. A fine cottura salarli leggermente. In alternativa alla frittura si possono cuocere per 10 minuti nel forno ventilato a 180°.

Polpette

Per un ghiotto aperitivo, si possono preparare delle polpettine di pane da poter immergere in qualche salsa golosa. Si dovrà ricavare con le croste di pane il pangrattato, mentre la mollica andrà ammorbidita con un goccio d’acqua e l’uovo sbattuto. Se si ha in casa un po’ di latte si potrà aggiungere all’uovo, poi salare e mettere a piacere le spezie preferite. Con una forchetta schiacciare il composto e con le mani creare delle palline, che andranno poi passate nel pangrattato. Adesso si potranno friggere o passare al forno per gustarle soli o in compagnia.

