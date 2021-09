Spesso è difficile scegliere cosa guardare durante una piacevole serata sul divano. Certo i servizi streaming hanno dato un grande contributo in questo senso. Ormai abbiamo una grande varietà a disposizione nei cataloghi in continuo aggiornamento. E proprio oggi 1° settembre si è aggiunta una nuova chicca fatta per deliziare grandi e piccoli. Un grande classico arriva sugli schermi Netflix nominato per 3 premi Oscar. Non sorprende dal momento che ha tratto ispirazione da uno dei romanzi più letti di tutti i tempi.

Perfetto per gli adulti per potersi cullare in un dolce senso di nostalgia. Adatto anche per i più piccoli perché la trama è semplice e va dritta al cuore. Questo film è uscito nelle sale nel 1994 e ha quindi il fascino tipico delle produzioni degli anni ’90. Anche il cast è di tutto rispetto. Infatti, abbiamo attori come Winona Ryder e Christian Bale che catturano lo schermo. Per quanto riguarda la storia invece basta pensare che ha spinto alla creazione di ben 7 film e 6 serie tv.

Un grande classico arriva sugli schermi Netflix nominato per 3 premi Oscar

Il titolo di tutti questi film e del romanzo originale l’abbiamo sentito tutti almeno una volta. Stiamo parlando di Piccole Donne, una storia originale creata da Luisa May Alcott. Quale migliore film per portare avanti lo spirito femminista di questo romanzo, se non quello del 1994. Infatti, e il primo di questi remake ad avere una donna come regista, l’australiana Gillian Armstrong.

Passiamo adesso a illustrare velocemente la trama. Al centro della storia abbiamo la famiglia March formata da madre, padre e quattro sorelle. Il padre però è dovuto partire nuovamente per la guerra di secessione americana. Le piccole grandi donne di casa, quindi, dovranno cavarsela da sole. Sono la signora March e le sue figlie: Meg, Jo, Beth e Amy. Nella vita semplice di ogni giorno le scopriamo impegnarsi nei loro obiettivi. Spesso fra questi c’è il desiderio di aiutare chi attorno a loro è in difficoltà. Tra i vicini però c’è anche Laurie e lo scorbutico zio, proprietario della ricca casa di fronte. La dolcezza di Beth e la vivacità delle altre ragazze però riusciranno a conquistare anche loro.

Durante il film vediamo anche come tutto cambia con il ritorno del padre convalescente dalla guerra. Inoltre, ognuno delle sorelle prosegue con la propria vita, spesso lontane da casa. Soprattutto Jo, la più irrequieta fra di loro, che non riesce a conformarsi all’immagine che una brava signorina dell’epoca dovrebbe avere. Però Jo è costretta a tornare a casa perché è appena successo qualcosa di terribile.

Se abbiamo bisogno di un film dal tocco nostalgico ma in chiave moderna non possiamo perderci un’altra novità: il film successo del 2019 ora su Netflix perfetto per il fine settimana.