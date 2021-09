Molte donne lo sanno bene, i primi giorni del ciclo mestruale sono un vero e proprio incubo. Non solo cattivo umore, ma anche molti fastidiosi disturbi compromettono lo svolgimento delle più semplici attività quotidiane. Crampi al basso ventre, dolore alla schiena e nella zona lombare, gonfiore addominale, mal di testa, pelle e capelli grassi. Questi sono alcuni tipici malesseri che, dall’adolescenza fino alla menopausa, affliggono molte donne.

Per aiutare a calmare i dolori mestruali e vivere più serenamente, i farmaci non sono l’unica fonte di sollievo. Possiamo ricorrere anche ai cari, vecchi e sempre utili rimedi naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio, sappiamo che un’alimentazione corretta, ricca di vitamine del gruppo B e magnesio può aiutare a combattere alcuni fastidi provocati dal ciclo mestruale. Anche la tisana a base di camomilla svolge un’azione rilassante e distensiva dei muscoli. Molto utile è praticare dei piccoli massaggi al basso ventre. Tutte soluzioni valide che aiutano ad alleviare il problema senza utilizzare i farmaci.

Tutti la utilizzano per ansia e insonnia ma questa pianta calma anche i dolori del ciclo

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta molto utile in caso di ansia, ma che spesso è utilizzata durante il ciclo mestruale.

Parliamo della melissa, una pianta erbacea perenne molto usata per scopi officinali e medicamentosi. Un piccolo cespuglio molto particolare, infatti quando si toccano le sue foglie, queste emanano un odore molto simile all’aroma del limone.

La melissa è nota soprattutto per le sue proprietà rilassanti, infatti tutti la utilizzano per ansia e insonnia ma questa pianta calma anche i dolori del ciclo.

È una valida alternativa ai farmaci per placare questi disturbi. Le sue proprietà calmanti, sedative e antispasmodiche aiutano a rilassare la muscolatura riducendo i crampi nel basso ventre.

La tisana è un rimedio naturale per ridurre i dolori. Preparare questa bevanda è molto semplice. Lasciamo in infusione in acqua calda, un cucchiaino di foglie essiccate di melissa. Attendiamo 5/10 minuti, filtriamo e beviamo la nostra tisana.

Alcune controindicazioni

Abbiamo parlato poc’anzi della melissa come rimedio naturale per combattere, l’asia, l’insonnia e placare i dolori del ciclo. Ma come spiegato in un precedente articolo, questa pianta controlla anche la glicemia.

Ma facciamo attenzione perché l’assunzione della melissa potrebbe essere sconsigliata ai soggetti che soffrono di ipotiroidismo. Inoltre, questa pianta non è adatta alle donne in gravidanza e durante l’allattamento. Per questo motivo consultiamo il medico di fiducia prima di utilizzare la melissa.

Approfondimento

Bastano queste semplici piante officinali per aiutarci a combattere insonnia tachicardia e ansia