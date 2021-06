In questo periodo in molti di noi vogliono pulire e rinnovare le proprie case. Ma non basta pulire pavimenti, armadi, dispense e credenze, dobbiamo anche occuparci di quei luoghi della casa che spesso tralasciamo.

Ci sono dei luoghi nascosti di cui spesso ci dimentichiamo e che invece andrebbero puliti con grande cura, come i battiscopa, gli anfratti dietro ai termosifoni e i davanzali, veri e propri ricettacoli di sporcizia. Per questo motivo oggi parliamo di un geniale metodo infallibile per pulire a fondo i nostri davanzali da cacche e ragnatele.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Uno sgrassatore e dell’olio di gomito

Sia che abbiamo dei davanzali esterni in marmo che in pietra sappiamo bene che si tratta di un angolo della casa sporco che tende ad accumulare polvere, cacche e ragnatele. Per questi motivi dobbiamo sempre mantenere i davanzali puliti, per evitare che i germi di questo sporco contaminino le nostre case.

Per una pulizia a fondo possiamo usare uno sgrassatore al sapone di Marsiglia in modo da rimuovere e disinfettare lo sporco. Possiamo pensare di produrne uno da soli, con del sapone di Marsiglia liquido diluito con dell’acqua e dell’aceto e poi messo in un dispenser spray.

Un geniale metodo infallibile per pulire a fondo i nostri davanzali da cacche e ragnatele

Ora che abbiamo lo sgrassatore dovremo vaporizzarlo sulla superficie del davanzale e lasciarlo agire per qualche minuto. Poi con una spazzola, o con uno spazzolino da denti usato, possiamo strofinare in modo da rimuovere lo sporco.

Stessa cosa con le ragnatele, con uno straccio inumidito dovremo rimuoverle evitando di spalmarle sul muro e sulle tapparelle.

Quando avremo rimosso i residui possiamo versare dell’acqua calda in modo da rimuovere i residui di sapone.

Ora i nostri davanzali sono puliti e igienizzati, come nuovi.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo visto un metodo geniale per pulire le cacche dei piccioni dai balconi.