La partenza per la vacanza estiva al mare, soprattutto se è l’unica che ci concediamo dopo un anno di lavoro, è carica di emozione e voglia di scappare quanto prima. Ma per evitare di innervosirsi appena a destinazione e sorprendersi per aver portato a seguito tutto tranne ciò che conta, è bene organizzarsi prima in modo quasi manageriale. Soprattutto per chi ha la tentazione di portarsi dietro la casa tutta intera.

Ecco una strategia perfetta che tutti dovremmo seguire per organizzare in poche mosse e in modo efficiente la valigia per il mare

Il primo punto da osservare è quello di fare una lista per categorie e dividere i compiti tra lui e lei. Se poi siamo soli, tutto si semplifica.

Ma se a spostarsi è un’intera famiglia o una coppia meglio usare una strategia fai-da-te pratica ed efficace. Mettiamo nero su bianco tutto ciò che ci serve realmente per il mare, per uscire a fare la spesa (se non saremo in albergo) e per le uscite serali.

In testa poniamo l’essenziale

Scriviamo dapprima il necessario. Per l’abbigliamento meglio preparare da subito almeno un paio di pantaloni lunghi, un giacchettino leggero e delle sneakers in caso di piogge improvvise.

A seguire infradito e un paio di sandali (o scarpe) per la sera. Pigiama e biancheria. Qualche abito per la sera già abbinato.

Per il mare

Sistemiamo costumi, teli e pareo. Non dimentichiamo solari e cappellini, giochi per i bambini (se ci sono). Il resto certamente lo compreremo lì attratti dalla varie proposte.

Disponiamo tutto su un piano e poi mettiamo in valigia. Uno dei due tira il necessario fuori dall’armadio e l’altro si occupa di sistemarlo in valigia per evitare sovrapposizioni.

Per la cucina

È opportuno portarsi qualcosa di pronto da casa per la prima sera in modo da non arrivare affamati, con le valigie da scaricare e sistemare e la spesa da fare alle 22 di sera.

Un primo kit cucina è necessario. Ecco una strategia perfetta che tutti dovremmo seguire per organizzare in poche mosse e in modo efficiente la valigia per il mare.

Sistemiamo sale, zucchero, piatti e tovaglioli di carta, tovaglia da tavola. Prepariamo anche una lista della spesa da fare in loco per evitare lungaggini e indecisioni al supermercato.

Kit pronto soccorso e kit bagno

In ultimo ma solo in ordine cronologico, creiamo un astuccio-borsello con i farmaci. Una mini-trousse per lei, spazzolini e dentifricio, pettine e doccia shampoo. Il resto lo acquisteremo in zona.

Seguendo questi cinque punti essenziali, preparare la valigia non sarà eccessivamente stressante ma soprattutto ci aiuterà ad evitare importanti dimenticanze.