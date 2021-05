Come rimuovere una volta per tutte le cacche dei piccioni dal balcone più un trucco per non farli tornare

Un problema che interessa tutti quanti sono sicuramente le cacche di piccione sul balcone e sul davanzale. La presenza di questo animale così diffuso nelle nostre città sembra avere solo effetti indesiderati. Tra sporcizia e malattie di cui è veicolo è un vero e proprio nemico dell’uomo.

Per questi motivi molte amministrazioni locali hanno cercato di eliminare del tutto la presenza di questi volatili. Alcuni hanno inserito dei metodi all’avanguardia per cacciare i piccioni che vanno dall’introduzione di uccelli antagonisti alla sterilizzazione dei pennuti.

Oggi però vedremo in che modo possiamo rimuovere una volta per tutte le cacche dei piccioni dal balcone più un trucco per non farli tornare.

Un metodo geniale per disinfettare quello sporco disgustoso

Se anche noi troviamo di continuo quelle disgustose macchie bianche sul davanzale o sul ballatoio dobbiamo agire subito in maniera efficace. Inutile dire che una spugnetta e un classico detergente non sono efficaci. Gli escrementi di piccione sono estremamente rischiosi per cui dobbiamo operare una sterilizzazione efficace e profonda.

Per farlo il modo migliore è usare strumenti specifici come il centogradi o l’idropulitrice. Entrambi andranno a effettuare una pulizia meccanica per rimuovere le cacche e disinfettare la superficie.

Dopo ogni passata è bene comunque usare un detergente antibatterico per pulire definitivamente

Ora il nostro balcone è davvero pulito e noi possiamo tornare ad affacciarci alla finestra o camminare scalzi sul balcone.

Ma la nostra pulizia sarà vana se non adotteremo delle strategie per allontanare una volta per tutti i nemici pennuti. Se vogliamo usare una tecnica efficace ed economica possiamo attaccare al davanzale o al balcone un uccello finto di colore scuro e grandi dimensioni. In vendita esistono vari modelli in materie plastiche in modo che siano resistenti e soprattutto spaventosi per i piccioni.

I piccioni crederanno che si tratti di un uccello predatore e vorranno starsene alla larga dal nostro balcone con nostra immensa gioia.

Questo metodo risolverà una volta per tutte il problema dei piccioni che vengono a sporcare vicino casa nostra, provare per credere!