Svelato l’assorbi umidità naturale per risolvere piccoli problemi quotidiani

Come molti sanno l’eccessiva umidità può provocare qualche danno dentro le case. Non vanno sottovalutati ad esempio la crescita della muffa sui muri o il legno che lentamente va a rovinarsi. E non meno importante può provocare fastidiosissimi dolori alle ossa.

È importante sapere intanto qual è la percentuale giusta di umidità che deve essere presente in un’abitazione. Avere la giusta quantità di umidità in una stanza può senza dubbio proteggere la nostra salute e la nostra casa.

Per gli spazi più ampi e per quelli più piccoli

Per gli spazi più ampi come ad esempio stanze molto grandi, cucine o salotti purtroppo non bastano gli assorbi umidità naturali. In questi casi il consiglio è quello di fornirsi un deumidificatore elettrico che riesca ad assorbire il più possibile le particelle d’acqua presenti nella stanza.

Per gli spazi meno ampi invece gli assorbi umidità naturali funzionano molto bene e ci aiutano a risolvere qualche piccolo problema quotidiano.

Ad esempio stiamo parlando del cloruro di sodio, il semplice sale da cucina. Questo può essere inserito all’interno di armadi o nelle scarpiere. Aiuta nel combattere l’umidità ma solo in piccola parte. Proprio per questo può aiutarci in questa battaglia solo se si tratta di spazi molto piccoli.

Anche il riso non è da sottovalutare perché ha potenzialità essiccanti. Anche in questo caso può aiutarci nel risolvere questo problema solo se si tratta di spazzi stretti e non troppo umidi.

Il silica gel

Ma parliamo ora di un altro materiale che non tutti conoscono in grado di risolvere tale questione.

Il gel di silicio, meglio conosciuto appunto come silicati gel viene venduto in sacchetti piccoli.

È perfetto per rimuovere l’umidità che di solito si crea negli spazzi piccoli come armadi, cassetti, sportelli.

Decidere di utilizzare questo materiale è sicuramente la soluzione più economica e non solo, è anche riciclabile.

Il gel di silicio è in grado di assorbire più del 50% dell’umidità presente in uno spazio.

È possibile trovarlo sui siti internet e in tutti i negozi più forniti.

Ecco svelato l’assorbi umidità naturale per risolvere piccoli problemi quotidiani.