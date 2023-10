Un dolcissimo segreto verrà a galla prima di Natale per 3 segni zodiacali che avranno la vita cambiata: c’è da rivedere i conti di casa

Molti aspettano il lieto evento da una vita ma quel momento non arriva mai. Altri sono troppo impegnati e neanche ci pensano, poi le cose cambiano all’improvviso e rimangono spiazzati. È decisamente qualcosa che dobbiamo essere in grado di gestire. Ecco casa succederà a breve a questi 3 segni zodiacali.

Sarà un fine anno con i fuochi d’artificio per 3 segni zodiacali che dovranno prepararsi a vivere l’esperienza della gravidanza, se donne, o a diventare padri, se uomini. Perché questi 3 segni zodiacali nel 2023 metteranno al Mondo un bebè e le cose in casa cambieranno, compresi i bilanci, le bollette da pagare e i conti che dovranno tornare per forza.

Il Toro è il primo segno che allargherà la famiglia prima che arrivi Natale. La notizia sarà inaspettata perché Urano come sempre gioca a stupire e sorprendere. E certe volte lo fa con avvenimenti sconvolgenti. Ma sono stati Giove e Nettuno a suggerire che era arrivato il momento di avere un bebè. Urano ha eseguito come un bravo soldatino. La presenza di Giove è una garanzia. Non per niente veniva chiamato nell’antichità Fortuna Major. Sarà lui a risolvere i vostri problemi. Durante la gravidanza le donne potranno riposare e concentrarsi sui 9 mesi futuri. I guadagni dalla parte maschile della famiglia continueranno a entrare senza problemi.

Non si possono sbagliare i conti

Diversa la situazione della Bilancia. Un dolcissimo segreto verrà a galla nell’autunno inoltrato ma bisognerà rifare i conti per l’anno successivo. Alcune spese sono di troppo, altre sono proprio superflue e vanno tagliate per fare spazio a pannolini, creme e visite pediatriche. La mamma Bilancia è davvero un supereroe. Riesce a fare mille cose e ad adeguarsi alla situazione molto in fretta. È decisa e affettuosa ed è una fortuna quando rimane incinta.

Saturno ha aumentato le responsabilità nella quotidianità di questo segno, ma ne vale la pena. Giove ha stimolato la fertilità nei mesi passati, si occuperà del denaro per quelli successivi. Capire cosa fare alla fine non sarà un grande problema. Attenzione comunque alle spese ingiustificate. Potrebbero mandare a monte il progetto di trascorrere 9 mesi tranquilli e pieni di amore.

Un dolcissimo segreto verrà a galla e sarà una nuova vita

Difficoltà per lo Scorpione ma non per quanto riguarda la gravidanza quanto le rinunce che dovrà fare. Non è una cosa che questo segno ama particolarmente. Privarsi dei suoi punti di riferimento lo manda ai pazzi. Giove e Nettuno hanno deciso che questo era l’anno giusto per diventare papà. Sarà necessario rinunciare allo stadio, al teatro, alle lezioni di tennis, per far quadrare i conti. Sono cose che lo Scorpione detesta.

La donna Scorpione è decisa e non ama attendere. Pretenderà cambiamenti nell’immediato dal suo partner, ma Urano vigilerà sulla coppia. Per chi sta decidendo di avere un bambino, questi mesi saranno propizi, Giove porta fertilità allo Scorpione. I cambiamenti circa la gestione economica della casa rimangono validi anche in questo caso. Sia che il bebè sia già in arrivo oppure che sia un progetto di vita, il bilancio famigliare va migliorato e reso più solido. I lussi sono rimandati a data da destinarsi.