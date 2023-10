Quanto costano le case stile inglese nei quartieri romani che assomigliano a Londra, quanto investire e quanto spendere per mantenerle

C’è un quartiere a Roma che gli amanti dell’architettura londinese apprezzeranno di certo. Non sembra di stare in Italia e gli immobili sono ottimi investimenti, ma è necessario mettere in bilancio le spese necessarie per mantenerle. Scopriamo dove si trova.

Molti la chiamano Little London, è una stradina che si trova nel quartiere Flaminio ed è una piccola frazione di Londra da Roma. Si trova nella zona 2C del municipio romano, il quartiere Flaminio confina con il quartiere Pinciano, con quello Della Vittoria e con Campo Marzio. Vicino abbiamo Villa Borghese, il Villaggio Olimpico e il Centro Storico. Quindi si tratta di una zona nobile di Roma dove i prezzi delle case sono più elevati rispetto al solito.

Le case sono poste in 2 file, la passeggiata è caratterizzata dalla presenza di sanpietrini, ci sono lampioni vittoriani e sembra di fare un tuffo nel passato. Costruita nel 1909, questa strada rientrava in un progetto ambizioso del sindaco storico di Roma, uno tra i più apprezzati, Ernesto Nathan. Il piano del sindaco italo-inglese era quello di ottenere dei quartieri con respiro europeo per celebrare il 50esimo anniversario dell’Unità d’Italia.

Un mercato da valutare attentamente

Quanto costano le case stile inglese nel quartiere Flaminio? La zona Flaminio, così come quella Parioli, ha un costo per quanto riguarda gli immobili di 5.833 euro al metro quadro secondo i siti specializzati. Dal 2020 il grafico dell’andamento dei prezzi vede la curva in salita dopo la discesa che ha caratterizzato gli anni che vanno dal 2016 al 2020. L’andamento del mercato immobiliare è ciclico si sa, bisognerebbe quindi attendere che i prezzi arrivino al culmine per poi ridiscendere prima di fare un investimento. Attualmente i prezzi sono aumentati del 2,76% rispetto a un anno fa.

La zona tipicamente inglese è quella che vede la congiunzione della via Flaminia con la via del Vignola in cui le case hanno prezzi di 4.550 al metro quadro. In zona troviamo al momento pochi annunci. Un appartamento in via Francesco Bonfiglio è in vendita al prezzo di 455.000 euro e si tratta di un quadrilocale da 106 metri quadrati. Sempre in via Bonfiglio un trilocale da 103 metri quadrati è in vendita a 385.000 euro.

Quanto costano le case stile inglese e cosa propongono i condomini

La zona Flaminio è molto sicura e tranquilla ma piena di servizi e divertimenti. È apprezzata dagli artisti che arrivano da ogni dove ma gli investimenti sono impegnativi e non sempre le finanze ci permettono di osare così tanto. Prati, Flaminio e Parioli sono considerati i quartieri più vivibili a Roma, sono signorili, ricchi di viali alberati e giardini nascosti tutti da scoprire. Per questo le case sono più care.

Sempre secondo i siti specializzati, mantenere casa in questi quartieri potrebbe costare sui 1.200 euro al mese. Nel dettaglio delle spese troviamo quelle riguardanti la manutenzione dell’ascensore, pulizia delle scale e degli spazi condominiali, manutenzione dei giardini, illuminazione. Ma anche gestione centralizzata delle utenze ed eventuale servizio di sicurezza. Le spese condominiali vanno a incidere pesantemente sul budget che abbiamo in mente per l’immobile, soprattutto nei condomini di lusso che propongono molti servizi. Se la casa ha una grandezza inferiore ai 100 metri quadri potremmo risparmiare e arrivare a 900 euro al mese. Ma se la zona è centrale, sono compresi i servizi sulla sicurezza e l’appartamento ha metrature importanti, superare i 1.000 euro è cosa sicura. Certamente ne vale la pena ma dovremmo essere in grado di sostenete il peso dell’impegno.