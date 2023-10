Il segreto degli chef per avere padelle perfettamente sgrassate senza usare detersivi. Con questo trucco spendi 0 euro e risparmi anche tempo

In cucina, far da mangiare può essere anche divertente. Un passatempo per molti e, ovviamente, una necessità per tutti. Il problema, purtroppo, è il dopo. Pulire le pentole è sempre seccante, oltre che dispendioso. Ebbene, esiste un trucco che potrebbe farci risparmiare tempo e, soprattutto, denaro. Parola di tanti chef.

Cucinare, per tanti, è un dovere, spesso, fastidioso, ma, per alcuni, è, invece, un gradevole passatempo. Un hobby per creare e staccare dalla quotidianità. Voi, come considerate il mettervi ai fornelli?

Certo, ci sono persone che non vogliono fare fatica e prendono pasti già cotti pagando solo 4,99 euro. A parte questo, però, certamente c’è un’operazione che non piace (quasi) a nessuno. Quello di lavare e sgrassare le pentole. Un’operazione noiosa, spesso faticosa e, a volte, pure infruttuosa. L’unto è antipatico, ma non ci sono scorciatoie. Si prende il detersivo per i piatti e si frega bene.

Il segreto degli chef per avere padelle perfettamente sgrassate. Tutti possiamo farlo e non costa nulla

Chissà quante volte avremo cotto la pastasciutta, a mezzogiorno e sera. Cosa si fa? Semplicemente, mettiamo l’acqua a bollire e, quando è pronta, saliamo e buttiamo la pasta. Operazione che, apparentemente, sembra banale, ma tale non è. Esattamente come nei dolci, anche per un semplice piatto di pasta occorre azzeccare le giuste proporzioni. Quali? Molto semplice. Per un etto di pasta, in genere, ci va un litro di acqua e 10 grammi di sale grosso. Facile, vero?

Perfetto, una volta pronta, la pasta, di solito, va scolata. Poi, se abbiamo dei sughi fatti da noi, come, ad esempio, un pesto casalingo, dovremmo prendere la nostra pasta e metterla in un tegame col sugo. Facciamo saltare il tutto, girando per qualche secondo in modo che si assembli bene e poi si serve. Peccato che, poi, quel tegame resterà unto e da sgrassare. Che sia un sugo di carne, un pesto, un ragù, dovremo, comunque togliere l’unto, usando il detersivo

Ecco come fare senza dover fare fatica. Lo sapevi?

Ebbene, da oggi, non sarà più così. Il segreto degli chef per avere padelle perfettamente sgrassate, infatti, cambierà le cose. Però, dovremo stare attenti a non commettere un errore che è fondamentale non fare. E lo abbiamo appena indicato nel procedimento della cottura della pasta. Ci stiamo riferendo al momento nel quale la pasta viene scolata.

Di solito, usando lo scolapasta, ovvero rovesciando acqua e pasta al suo interno, così da separarle. Una va nello scarico, l’altra nella pentola. Da oggi, basta. L’acqua della cottura della pasta è il trucco per sgrassare le pentole. La pasta dobbiamo toglierla dalla pentola senza sprecare l’acqua. Che andremo a mettere nelle padelle unte, lasciandola riposare per un poco di tempo. Vedrete come basterà una semplice spugna, poi, per pulire perfettamente il vostro tegame.